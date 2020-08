Boer in Siddeburen bouwt professionele koeling tegen oververhitte koeien

Ook al is het buiten dertig graden of meer, de 110 melkkoeien van Wim van Tilburg en zijn vrouw Marjolein Feiken staan zij aan zij tevreden te herkauwen in de stal. Ze hebben net een koude douche gehad, en staan nu in de luchtstroom die grote ventilatoren in de lengte van de complete stal blazen.

'Koeien kunnen niet of nauwelijks zweten en daarom krijgen ze het moeilijk als het 25 graden of meer is', zegt Van Tilburg. 'Zeker als de luchtvochtigheid hoog is. Hoe je dat merkt? Ze eten slechter, staan veel meer, ze gaan sneller ademen, ze voelen zich minder prettig.'

Het belangrijkste is dat de koeien gezond blijven Wim van Tilburg - Boer

'Ze gaan ook minder melk geven. Maar dat is voor mij niet de belangrijkste reden om ze te koelen, veel belangrijker vind ik dat ze gezond blijven, ook op de langere termijn.'

De rug nat

Om zijn koeien goed te kunnen koelen, legde Van Tilburg leidingen met sproeikoppen aan. Die zorgen ervoor dat de ruggen van de koeien nat worden, de kop niet. 'Mensen vinden het ook niet prettig het gezicht nat te krijgen als het regent', meent Van Tilburg. 'En zo zorgen we er ook voor dat het voer bij het voerhek niet nat wordt.'

De koeien krijgen om de zes minuten een koude douche van één minuut. In de tussenliggende periode zorgen de ventilatoren voor extra koeling.

Dankbare blikken?

'In de vorige hitteperiode was ik met een tuinsproeier bezig, maar dit werkt veel beter', zegt de Siddebuurster. 'Je merkt dat het hele koppel op haar gemak is. Of ik dankbare blikken krijg? Zo lang een koe me herkauwend aankijkt noem ik dat een dankbare blik, haha!'



