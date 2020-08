Deze dag: Noorderzon begint te schijnen

Dit is de dag waarop in 2016 een begin werd gemaakt met de opbouw van festivaldorp Noorderzon. Theater, dans en muziek vallen hier samen met eten, drinken en onbekommerd rondslenteren. De nieuwe werkelijkheid heeft Noorderzon dit jaar onmogelijk gemaakt. We koesteren herinneringen aan een ‘magisch’ evenement.

De typering is van collega René Walhout, Groninger in hart en ziel, vaste Noorderzonganger en liefhebber van lekker eten. Dat eten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zo was de hotdog 'een absolute topper' het afgelopen jaar, volgens René. De grote barbecue is wat hem betreft uitgegroeid tot 'een voorstelling op zich'. Het magische zit 'm in de manier, waarop de bomen in het Noorderplantsoen verlicht zijn: sprookjesachtig mooi, 'vooral als het donker wordt, later op de avond'.

Op deze dag precies vier jaar geleden begint de opbouw. Door de nauwe samenwerking met Ad Visser voor de grote Bowie-tentoonstelling in het Groninger Museum, is er een bijzonder evenement ontstaan en in de editie van 2016 terechtgekomen: popmuziekspreekstalmeester Ad Visser verzorgt in de Der A-kerk een voorstelling waarvan hij zelf het middelpunt vormt. Hij draagt zelfgeschreven verzen voor, waarbij tegelijkertijd beelden op een reusachtig scherm onder het orgel worden geprojecteerd.

Acht uur en 39 minuten duurt die voorstelling. Boukje Cnossen van de Theaterkrant komt tot halverwege en vindt het dan welletjes: 'de lef om zo’n megalomaan project aan te gaan is bewonderenswaardig, maar Mr. Toppop komt er helaas niet mee weg.'

Collega René Walhout is meer van het eten en drinken, maar pikt geregeld voorstellingen mee die in de containers aan de Leliesingel worden gehouden: Meindert Talma, of Frank den Hollander en Alina Kiers. Leuke voorstellingen. Een 'mooi halfuurtje' door regionale artiesten. En dan mag op Noorderzon één naam absoluut niet ontbreken: die van cabaretier Arno van der Heijden.

Net als de laatste twintig jaar is hij er ook in 2020 gewoon bij. Niet vanuit de Spiegeltent, maar hij presenteert in samenwerking met de krant online een praatshow met theatermakers, die voor dat programma soms iets hebben voorbereid. Vijf afleveringen zijn er te zien, elke donderdag een verse. Het blijft al met al behelpen in dit coronajaar, waarin volgens sommigen het dertigjarig jubileum van Noorderzon gevierd had moeten worden. Directeur-van-toen Diederik van der Meyde ziet dat anders: Noorderzon was die eerste jaren niets meer dan de Groningse halte van het rondreizend circus 'de Parade' en dat begon te vervelen: 'Elk jaar maar weer die hamsterrace! De Parade was leuk hoor, maar ik vond dat er wel iets substantieels aan toegevoegd kon worden.'

En zo is in 1993 een intiem, soms magisch festival geboren, dat inmiddels rond de 150.000 bezoekers in elf dagen trekt naar de vijvers van het Noorderplantsoen. Dat bij Groningen is gaan horen. Slenteren, kijken en bekeken worden. Een hapje eten, een voorstelling bezoeken. De voorbereiding zou normaal gesproken nu beginnen, zoals op deze dag in de geschiedenis 8 augustus 2016. Volgend jaar maar weer.