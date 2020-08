Onbekende oesterworm bedreigt de oesters in de Waddenzee

Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben een parasitaire worm aangetroffen in de Waddenzee, die voor oesters heel vervelend is. Zes jaar geleden was er al een vermoeden van het bestaan van de worm en dat is nu door onderzoek bevestigd.

De worm - met de wetenschappelijke naam Polydora websteri - is door onderzoekers aangetroffen bij Sylt, in het Duitse gedeelte van het Waddengebied en bij Texel. De onderzoekers verwachten ook dat de worm al op veel meer plaatsen in de Waddenzee voorkomt, meldt Omrop Fryslân. De worm is een zogenaamde 'invasieve soort', die waarschijnlijk via de import van oesters is meegekomen.

Verspreiding in kaart brengen

De onderzoekers nemen de komende tijd monsters in Nederlandse en Europese wateren om in kaart te brengen waar de worm precies voorkomt. De verwachting is dat er steeds meer van zulke wormen zullen komen.

De worm boort gaatjes in de schelp van oesters en veroorzaakt zwarte blaren. De oester moet dan zijn schelp weer repareren en dat kost veel energie, zodat de oester verzwakt en kwetsbaar is als prooi. Als een oester is aangetast door de worm, kan die niet meer voor consumptie worden gebruikt.

