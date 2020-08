Wintertarwe gaat van het land: ‘De korrel is droog, dan begin je’

‘Het is vreselijk druk, dit is de tijd dat het moet gebeuren.’ Dat het warme weer niet goed zou zijn voor boeren, gaat voor Tijdens niet op. In elk geval niet nu. ‘Ik ben heel blij met deze prachtige week, dan krijg je veel gedaan zonder dat je een bui op je dak krijgt.’

'Goed in kwaliteit en in kilo's'

Vanaf september wordt de tarwe normaal gesproken ingezaaid, zo ook vorig jaar. De tweede helft van september en de eerste weken van oktober waren behoorlijk nat, waardoor het deel dat daarvoor is geoogst al eerder is gedorst, legt Tijdens uit.

Deze week is het ook voor Tijdens tijd om de aren van de korrels te ontdoen. ‘De korrel is droog, dan begin je.’ 1500 ton product heeft hij opgeslagen in z’n silo. Niet alleen tarwe, maar ook bijvoorbeeld gerst, veldbonen en koolzaad.

En hoe zit met de kwaliteit van de tarwe? ‘De opbrengst is goed in kwaliteit en ook in kilo's’, aldus de akkerbouwer.