Organisatie KEI-week opgelucht na persconferentie: 'Programma gaat grotendeels door'

Introductieweken voor studenten kunnen doorgaan, maar wel in aangepaste vorm. Dat was één van de uitkomsten van de persconferentie die premier Mark Rutte donderdagavond hield. ‘Er is opluchting dat we wel wat kunnen doen met kleine groepen.’ Dat zegt Floris Ganzeboom, voorzitter van Stichting KEI.

Ganzeboom houdt nog een kleine slag om de arm. Vrijdag zit hij namens het KEI-bestuur aan tafel met de Veiligheidsregio en de studentenverenigingen. Dan moet definitief blijken wat de nieuwe regels betekenen voor de invulling van het fysieke deel van de KEI-week.

Woensdag was er nog sprake van dat de introductieweken helemaal niet door zouden gaan. Nu blijkt dat de introductieperiode van nieuwe studenten aan universiteiten en hogescholen mag doorgaan, maar wel onder voorwaarden.

Informatief van aard

‘Ons programma zoals het er al stond, gaat grotendeels door’, aldus Ganzeboom. ‘Maar vrijdag gaan we kijken wat echt mogelijk is. Dan hakken we de knoop door.’

De activiteiten moeten informatief van aard zijn, zei premier Rutte tijdens de persconferentie. Zo mogen sport- en studieverenigingen wel activiteiten organiseren, mits ze gericht zijn op sport en studie, aldus Rutte. Eerder werd ook al bekend dat alcohol taboe is en dat om 22.00 uur het licht uit moet.

Ganzeboom: ‘Daar waren we al wel een beetje op voorbereid. We hadden zelfs een scenario in de kast liggen waarbij het fysieke deel helemaal niet door zou gaan.’

Ingetogen karakter

‘Het programma stond al grotendeel online. En de algemene introductie vanuit universiteiten en de hogescholen met een ingetogen karakter, dat kan wel. We hadden al besloten geen alcohol te schenken op bijvoorbeeld de informatiemarkt, dus in dat opzicht verandert er niet zoveel', vindt Ganzeboom, die ondanks alle maatregelen denkt dat het ook dit jaar gewoon weer een goede KEI-week wordt. 'Alleen in een alternatieve vorm, dat wel.’



