Registreren in de horeca: kleine moeite of niet?

Groninger Klaas Steenhuis leidt mij rond. Hij woont al 29 jaar op Borkum en laat zien hoe het in Duitsland werkt met de coronaregels in horecagelegenheden.

De Nederlandse overheid wil dat alle bezoekers van horecagelegenheden worden gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Contact opnemen

Bij binnenkomst in een restaurant of kroeg in Duitsland moet je een mondkapje dragen. En ook als je naar het toilet gaat. Aan tafel mag het kapje af, en moet iedereen zich registreren.

‘Een kleine moeite’, zegt Steenhuis, terwijl hij zijn naam, adres en telefoonnummer invult. Ook de aanvangs- en vertrektijd moeten worden ingevuld. De informatie kan worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.

Tafelnummer

‘Op het briefje staat je tafelnummer, zodat ze weten waar je hebt gezeten. En mocht er iemand met corona in de buurt hebben gezeten, dan benaderen ze alle mensen die daarbij dicht in de buurt hebben gezeten’, legt Steenhuis uit. Op de lege tafels naast hem liggen de registratiepapieren voor nieuwe gasten al klaar.

In sommige Duitse deelstaten is het verplicht om contactgegevens achter te laten, ook op Borkum. In Nederland is dat niet zo en wordt het ingevoerd op vrijwillige basis.

RTV Noord-verslaggever Jeroen Berkenbosch registreert zichzelf in een bar op Borkum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Privacy

‘Iedereen aan tafel moet zijn gegevens op het briefje achterlaten’, zegt Steenhuis. De privacy vindt hij niet zo’n probleem; hij gaat ervan uit dat de restaurants goed met de gegevens omgaan. Onderaan het papier moet een handtekening gezet worden ter verklaring dat alles naar waarheid is ingevuld en dat de gegevens gedeeld mogen worden met de Duitse GGD. ‘Zo, klaar alweer.’

Steenhuis ziet het niet als een moeite. Hij vindt het één van de dingen die gewoon moet in strijd tegen het coronavirus. 'Je doet het voor jezelf en voor anderen.'

Zelf op pad

Als ik later die dag zelf op pad ga en een restaurant binnen loop, word ik er allereerst door een andere restaurantbezoeker subtiel en vriendelijk op gewezen dat ik mijn mondkapje vergeten ben op te doen.

Een registratieformulier van een restaurant op het Duitse Borkum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Nadat ik een tafeltje hebt uitgezocht, komt de serveerster mij het registratieformulier brengen. Dat vul ik netjes in, het kost maar een minuutje.

Wel ben ik benieuwd hoe mijn gegevens worden bewaard. Die vraag wordt onderaan het formulier beantwoord. Hier wordt mij verzekerd dat de persoonsgegevens veilig worden bewaard en na vier weken worden gewist.

Inbreuk op privacy

Als ik mijn eten op heb, verlaat ik het restaurant. Mijn contactgegevens liggen nog onbeheerd op de tafel. Maar ja, dan had ik het briefje zelf maar aan de serveerster moeten geven.

RTV Noord-verslaggever Jeroen Berkenbosch registreert zichzelf in een restaurant (Foto: RTV Noord)

Later op de avond doe ik nog een drankje in een bar aan het strand bij Borkum. Hier lijken ze een registratie van gasten niet nodig te vinden. Geen gezondheidscheck en ook geen gegevens achterlaten. En zelf je naam op een bierviltje achterlaten is ook weer zo wat.

