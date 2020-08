'We zouden wel beloond willen worden als je de zaken wél voor elkaar hebt'

Bij Café Donovan’s in Stad werden die maatregelen met een dubbel gevoel aangehoord. ‘Onze hoop was erop gevestigd dat eventuele nieuwe maatregelen het ons niet nóg moeilijker zouden maken. Wij vonden het al vrij ver gaan dat de deuren op vrijdag en zaterdag om half twee ’s nachts dicht moesten’, vertelt Elsbeth Maduro. Samen met haar partner runt ze Café Donovan’s en de tegenovergelegen karaokebar Sing Along in de Peperstraat.

Reserveringen

De contactgegevens die horecabezoekers moeten achterlaten als ze een café of restaurant betreden, worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek als de GGD vaststelt dat ergens meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden. In dat geval kan een zaak voor veertien dagen worden gesloten. ‘Wij werken op vrijdag en zaterdag al veel met reserveringen, dus dit probleem is voor ons deels al afgedekt’, vertelt Maduro.

Bij het handhaven zou wat ons betreft maatwerk geleverd mogen worden Elsbeth Maduro - Donovan's

Op andere dagen wordt het volgens haar lastiger. ‘Op woensdag en donderdag komt hier jonger publiek op goed geluk langs. Hopelijk leiden de nieuwe maatregelen er niet toe dat zij nu bij ons wegblijven omdat ze geen zin hebben om hun contactgegevens achter te laten.’

Maatwerk?

Hoewel Donovan’s zich volgens Maduro netjes aan de opgelegde maatregelen houdt, zijn er volgens haar ook horecaondernemers die minder scherp op de regels letten. ‘En het vervelende is dat iedereen in de horeca over één kam wordt geschoren’, vindt ze. ‘Bij het handhaven zou wat ons betreft maatwerk geleverd mogen worden. Als je je niet aan de regels houdt, moet je consequenties maar accepteren. Maar we zouden ook wel beloond willen worden als je de zaken wel voor elkaar hebt.’

De horecaonderneemster laat zich niet van de wijs brengen door de nieuwe maatregelen. ‘Nee hoor, dit maakt ons juist scherper’, zegt Maduro strijdvaardig. ‘De persconferentie was een goede wake-upcall. Alleen voor het bijhouden van al die contactgegevens kunnen we nu wel wat extra personeel gebruiken.’

