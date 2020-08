Jur Vrieling na eerste onderdeel NK in subtop

Op het eerste onderdeel waar het ging om tijd en wendbaarheid ging Vrieling met Fiumicino van de Kalevallei rond in zeventig seconden en had de Holwierder een strafscore van 1.55.

Heet

Leider na dag één is Harry Smolders. De Grobbendonker was met Cas 2 foutloos en ging rond in 66 seconden en 94 honderdste.. Het is momenteel behoorlijk heet in Limburg, maar dat kan Jur Vrieling niet echt deren.

'We kunnen de paarden losrijden in de binnenhallen en daar is het veel koeler dan buiten. De paarden zijn maar kort in de warmte en er zijn volop mogelijkheden om de paarden goed te koelen na het parcours', aldus Vrieling.

Ontknoping

Vrijdag gaat het NK verder met een parcours over één manche direct op tijd. Zondag volgt de ontknoping in een wedstrijd over twee manches.

