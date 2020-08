Theatergroep komt in actie tegen besluit om subsidie te schrappen

Theatergezelschap PeerGroup, vooral bekend van de muziektheatervoorstelling The Rise of the Blue City op het Oldambtmeer bij Blauwestad, roept sympathisanten op om actie te voeren voor het behoud van de groep.

PeerGroup krijgt na vijftien jaar geen subsidie meer van het Fonds Podiumkunsten en dreigt in moeilijkheden te komen, meldt RTV Drenthe.

Theater op het Oldambtmeer

Het futuristische stuk The Rise of the Blue City werd vorig jaar september opgevoerd. De voorstelling, die zich dus afspeelt in de toekomst, vond plaats op twaalf vlotten in het Odambtmeer. In het stuk is Blauwestad, alias Blue City, een district geworden van de Randstad. Als drie boeven komen die op de vlucht zijn voor de politiemacht, ontwikkelt zich een spannend verhaal.

Oneerlijk verdeeld

PeerGroup had om 400.000 euro per jaar gevraagd, hetzelfde bedrag als de afgelopen vier jaar. Maar ondanks een positieve beoordeling, viel het besluit van het Fonds Podiumkunsten negatief uit. Volgens het theatergezelschap wordt het geld voor cultuur in Nederland oneerlijk verdeeld. De regio's krijgen veel minder dan de Randstad.

Bord voor de kop

PeerGroup roept mensen op een foto van zichzelf te maken met een bord voor de kop en die via sociale media te verspreiden.

Lees ook:

- Jeugd Oldambt werkt mee aan 'spectaculair' muziektheater

- Wethouder Paul de Rook: 'Zo scheef als nu was de subsidieverdeling nog nooit'