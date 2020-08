Politie verstuurt sms-bom voor informatie over zedenzaak Roden

De politie heeft een 'sms-bom' verstuurd: 2300 mensen hebben een berichtje gekregen. Het gaat om personen die op 15 juni tussen 15:30 uur en 17:00 uur in de buurt van de Aukemastraat in Roden waren.

Daar werd rond die tijd een 5-jarig meisje misbruikt.

Onbekende man op een fiets

Het slachtoffertje liep daar rond half vijf met een vriendinnetje in een smalle steeg, nabij de kruising Aukemastraat/Scharftlaan in Roden. Dat steegje leidt naar een speeltuintje. Een nog onbekende man op een fiets sprak de meisjes aan. Vervolgens werd één van de meisjes ernstig misbruikt.

De politie heeft een groot onderzoek opgezet in de zoektocht naar de verdachte. Ook Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak. In het programma werden duidelijke beelden van de verdachte getoond. Het leverde 120 tips op, onder meer over de fiets waarop de man reed. Ook zijn diverse namen genoemd.

De zedenzaak Roden in Opsporing Verzocht:

Sms-bom

Omdat de gouden tip er niet bij zat, heeft de politie in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) besloten een sms-bom te versturen. 'Dat houdt in dat alle mobiele nummers die op 15 juni rond 16.30 uur in de omgeving van Aukemastraat/Scharftlaan in Roden waren, een sms hebben ontvangen', aldus de politie.

In de sms wordt deze mensen gevraagd om nog eens goed na te gaan of zij nieuwe informatie hebben over de dader en/of deze zedenzaak. 'Wellicht zijn zij zich niet bewust geweest van het feit dat ze die maandagmiddag 15 juni in de buurt waren en hebben ze toch iets opvallends gezien, maar dat nog niet met ons gedeeld.'

De politie verklaart waarom ze een sms-bom heeft verstuurd:

Lees ook:

- Na 115 tips nog geen doorbraak in zedenzaak Roden

- Tien tips na uitzenden beelden verdachte zedenmisdrijf: 'Namen genoemd'