Wouter Gudde: ‘Juichen zit in de natuur van de voetbalsupporter’

Rutte haalde donderdag de juichende fans van Feyenoord aan. De Rotterdammers werkten deze week de eerste training af met een klein groepje supporters. En die lieten zich enkele keren horen.

Supporters zongen

Dat gebeurde ook tijdens de oefenwedstrijd van FC Groningen tegen Heracles. Supporters zongen bij de spelersopkomst en een keer tijdens de wedstrijd. Dat was kort, maar ook dat is niet toegestaan.

Ik vond het jammer dat alleen de negatieve kanten werden belicht tijdens de persconferentie Wouter Gudde - FC Groningen-directeur

‘Ik kreeg er een beetje kippenvel van’, zegt FC Groningen-directeur Gudde daarover. ‘Mensen vonden het mooi om weer in het stadion te zijn. Ik wil ook benadrukken dat we continu afstand bewaarden en iedereen was eigenlijk heel tevreden. Ook de lokale overheid, waar we goed contact mee hebben.’

Geen zorgen

Gudde zegt zich dan ook geen zorgen te maken of supporters toegelaten kunnen worden bij de komende oefenwedstrijd van de club tegen PEC Zwolle.

‘Ik vond het jammer dat alleen de negatieve kanten werden belicht tijdens de persconferentie', vertelt Gudde. ‘Ik begrijp de ernst van de situatie, maar er gaan ook erg veel dingen goed. Voetbal is een spelletje waarbij emotie komt kijken en je vraagt eigenlijk iets van mensen wat puur tegen de natuur ingaat. Dat is erg moeilijk.’

Als je club scoort, dan reageer je blij en enthousiast. En daar komt dan ook wel eens geluid bij kijken Wouter Gudde

Dezelfde manier

De directie van FC Groningen gaat dingen dan ook niet anders aanpakken in de aanloop naar de volgende wedstrijd op vrijdag 14 augustus. ‘We gaan het op dezelfde manier organiseren. Gisteren werd ook duidelijk dat er een hoop verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de regio zelf. We zitten gelukkig in een goede regio, als we het hebben over besmettingen.’

Gudde verwacht ook niet dat mensen heel anders reageren als FC Groningen een doelpunt maakt. ‘Voetbal is natuurlijk gewoon een spelletje waar veel emotie bij komt kijken. Als je club scoort, dan reageer je blij en enthousiast. En daar komt dan ook wel eens geluid bij kijken.’

Vlog van Bram Veninga over de stadionbeleving tijdens FC Groningen-Heracles:

Lees ook:

- Supportersvoorman John de Jonge: 'Natuurlijk blijven de FC-fans niet stil'