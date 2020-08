It'er klaar om op pad te gaan met mobiel kantoor annex tiny house

Het is verbazingwekkend om te zien wat de it'er heeft gebouwd en het is helemaal verbazingwekkend dat dat allemaal in de laadruimte van de vrachtwagen past. Van Weven, bescheiden en met ingehouden trots: 'Het was vallen en opstaan, passen en meten, soms op de millimeter af, maar zoals ik het in mijn hoofd had, zo is het geworden.'

Gert van Werven heeft een vrachtwagen omgebouwd tot kantoor en woonruimte (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Zelfvoorzienend

Van Werven is in dienst bij Capgemini. Op dit moment is hij gedetacheerd bij een opdrachtgever in Groningen. Waar de volgende klus op hem wacht, is nog niet bekend, maar dat zou zomaar in Maastricht, Rotterdam of Enschede kunnen zijn. Voor Van Werven is dat geen probleem, want de vrachtwagen waarmee hij op pad gaat, is van alle gemakken voorzien en volledig zelfvoorzienend.

Huis en kantoor

Wie de laadruimte via een uitschuifbare trap binnenkomt, ziet meteen een zithoek, een tv, een bureau met beeldschermen en een toetsenbord, een keukenblok met afwasmachine, een natte ruimte met douche en toilet. Verder naar achteren in de laadruimte is een bed dat in hoogte verstelbaar is. In de hoogste stand is daaronder ruimte voor een kleine auto of een motor.

Dat is wat zichtbaar is, want de meeste techniek en de daarbij behorende honderden meters snoeren, kabels en andere leidingen zijn onzichtbaar weggewerkt in de vloer, de wanden, het plafond en op het dak. Via luiken is alles bereikbaar, zoals de watertanks onder de vloer.

Apps

Vrijwel alles in de vrachtwagen kan worden bediend en in de gaten worden gehouden met apps op de smartphone. Van Werven pakt zijn mobiel erbij: 'Kijk, met deze app schuif ik de zonnepanelen uit en hiermee zie ik hoe de zonnecollectoren hun werk doen'. Daglicht komt binnen via dakramen.

Tegenvaller

Vele honderden uren bracht Van Werven door op internet, op zoek naar materialen en apparatuur. Het moest het nieuwste van het nieuwste zijn en qua afmetingen passen op of in de vrachtwagen. Meestal ging dat goed, maar soms moesten spullen worden teruggestuurd, zoals de rail voor de zonnepanelen die na een paar maanden volledig was verroest en moest worden vervangen. 'Alles wat al op het dak gemonteerd was, moest er weer af. Dat was een tegenvaller en een flinke klus, maar nu is het perfect'.

De vrachtwagen is het nieuwe huis van Van Werven (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Van Werven die als fractieassistent van Sterk Westerkwartier actief is in de gemeentepolitiek, blijft dat doen. 'Het huis aan de Peebos is verkocht en de vrachtwagen is mijn nieuwe huis. Ik heb een standplaats op een camperplaats hier in de buurt. Daar kan ik altijd staan. En als ik niet in de buurt ben, haal ik de Smart of de motor uit de vrachtwagen en rij hierheen.'

De verbouwing van de DAF verliep sneller dan gedacht. Van Werven: 'Net als zoveel anderen werkte ik vanuit huis. Dat scheelde een hoop reistijd en die tijd kon ik weer besteden aan deze klus.'

