Groei aantal besmettingen baart UMCG-personeel zorgen: 'Zorg ook voor ons'

Op het hoogtepunt van de coronacrisis draaiden ze week in week uit overuren om iedereen de zorg te geven die hij of zij nodig had. In de zomer is het relatief rustig en hebben de UMCG-ers tijd om op adem te komen, al gaat de reguliere zorg natuurlijk wel door.

Spannende periode

Jolien Oosting en Desiree Delger werken allebei op de operatiekamers in het UMCG. Ze zijn anesthesie-medewerkers, maar op het hoogtepunt van de coronacrisis werkten ook zij op de intensive care. Het was alle hens aan dek.

'Ik vond het een spannende periode', blikt Desiree Delger terug. 'Het was voor iedereen nieuw. Ik merkte aan de emoties dat veel mensen het spannend vonden.'

De hectiek van maart, april en mei lijkt al weer even achter de rug. Met corona besmette patiënten zijn er nauwelijks meer. 'Op de OK's al helemaal niet', vertelt Jolien Oosting. 'Af en toe is er bij de spoedeisende hulp nog een verdenking van covid-19, maar bij ons draait alles weer zoals voor de covid-periode.'

Heel erg druk

Met de huidige ontwikkelingen en de verspreiding van het virus, is het wel de vraag hoe lang dat zo blijft. 'Het zit er wel weer aan te komen', erkent Oosting. 'Het is op sommige plekken heel erg druk. Dan is de anderhalve meter moeilijk te waarborgen.'

In maart riepen Oosting, Delger en hun collega's iedereen nog op om vooral binnen te blijven. Dat zou de echte waardering zijn voor het ziekenhuispersoneel. Maar binnen blijven is er nu niet meer bij. 'Ik snap het ook wel, want het is prachtig weer en dan ga je niet hele dagen binnen zitten', vertelt Oosting. 'En het mag ook weer van het kabinet, maar probeer wel afstand te houden en gebruik je gezonde verstand.'

De oproep in maart: blijf binnen (Foto: UMCG)

Zorgen over personeel

De ontwikkelingen baren Carla Veldhuis zorgen. Zij zag als hoofdverpleegkundige van de intensive care haar personeel maandenlang extra veel werken onder zware omstandigheden. Met alle gevolgen van dien, want het ziekteverzuim onder het personeel is na de piek toegenomen.

'Ik denk dat we logistiek en organisatorisch klaar voor een tweede golf zijn', zegt zij. 'Maar ik maak me wel zorgen of we voldoende medewerkers hebben die het weer aan kunnen.'

Het maakt me angstig en boos. Het zijn maar een paar kleine basismaatregelen waar we ons aan moeten houden Carla Veldhuis - Hoofdverpleegkundige ic UMCG

Mensen zijn simpelweg uitgeput geraakt en ziek geworden. Een paar weken vakantie blijkt voor sommigen genoeg om tot rust te komen, maar niet om de batterij volledig op te laden. Veldhuis begrijpt dan ook niet waarom we met z’n allen lijken te verslappen als het gaat om het naleven van de coronamaatregelen.

Boos

'Het maakt me angstig en boos. Het zijn maar een paar kleine basismaatregelen waar we ons aan moeten houden, zoals afstand houden en een goede handhygiëne. Doe dat gewoon, daar help je ons heel erg mee.'

In het UMCG hebben ze nog steeds de stille hoop dat het beter wordt. Oosting: 'Maar als dat niet het geval is, dan ben ik bang dat we weer dezelfde kant op gaan als in maart of april.'

Zorg ook voor ons

De mensen in de zorg moeten het dan weer oplossen, concludeert Delger. En als het mis gaat, dan zullen ze er ook staan. 'We hebben niet voor niets voor dit vak gekozen', zegt Veldhuis.

Maar het is natuurlijk nog beter als het niet nodig is. En daarom een heldere boodschap: 'Zorg ook voor ons', roept Delger iedereen op. 'Natuurlijk zorgen wij voor de mensen, maar denk na voordat je iets doet en zorg ook voor ons.'

