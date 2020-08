Wie heeft oude foto’s van het Swien van het Oosterpark?

Oorspronkelijk zat hij hoog in de gevel van het slachthuis dat tot begin jaren tachtig aan de rand van de Oosterparkwijk stond. De varkenskop kreeg daarna een plekje in de nieuwbouw die op de plaats van het slachthuis kwam.

In de loop der jaren is de varkenskop zwaar beschadigd geraakt. Hij is nodig aan restauratie toe.

Actiegroep

De varkenskop van de Oosterparkwijk is ingemetseld in een muur tussen de Slachthuisstraat en de Hortensialaan. Het beeld is daar begin jaren tachtig terecht gekomen dankzij een actiegroep.

‘Ik vond een artikeltje in het Nieuwsblad van het Noorden uit 1983 waarin te lezen is dat de actiegroep Swienekop terug in ’t paark pleitte voor terugkeer van het beeld', vertelt restaurator Gert van Oortmerssen. De Groninger kreeg van woningcorporatie Nijenstee de opdracht het beeld te restaureren.

Hij ziet er heel onaantrekkelijk uit. Er zijn beschadigingen, de oren ontbreken, eer is een stuk van de neus af Gert van Oortmerssen - restaurator

De restauratie lijkt een pittige klus want de toestand van de varkenskop is niet best.

‘Hij ziet er heel onaantrekkelijk uit. Er zijn beschadigingen, de oren ontbreken en er is een stuk van de neus af. Hij is ooit beschilderd geweest en die beschildering is zeer fragmentarisch. Dus er is, om het heel plat te zeggen, weinig aantrekkelijks meer aan', schetst Van Oortmerssen de conditie van de kop.

Tot nu toe heeft de restaurator alleen een zwart-wit foto gevonden van het beeld in zijn originele staat. Maar dat is niet voldoende om met de restauratie te kunnen beginnen.

Een fotoalbum met informatie

Van Oortmerssen zoekt oude foto’s en mogelijk films waar de varkenskop op is afgebeeld.

‘Dat is het schatzoeken waar ik nu mee bezig ben’, vertelt hij. Mogelijk zijn er foto’s gemaakt bij herplaatsing van de varkenskop. ‘Ik hoop dat iemand die toen bij de herplaatsing betrokken is geweest - of misschien kinderen van degene die er bij betrokken zijn geweest - bijvoorbeeld een fotoalbum hebben met het verhaal van de herplaatsing van die kop. Dat zou voor mij hele waardevolle informatie zijn.'

Heeft u beeldmateriaal van het swien van de Oosterpark? Restaurator Gert van Oortmerssen is bereikbaar via info@antefix.nl.