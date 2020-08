Dorpsgidsen hebben het druk: 'Winsum staat in de belangstelling'

Elke zaterdag om half elf staat de gids klaar. In dit geval Jan Bijsterveld. Er kan een wandeling van anderhalf uur gemaakt worden. ‘Ik stem de wandeling altijd af met de mensen die meegaan. Sommigen willen veel weten over de architectuur, anderen juist weer veel over de historie’, legt Bijsterveld uit.

Veel belangstelling

Hij merkt dat er veel interesse in de rondleidingen is. ’Laatst moesten we met meerdere gidsen op pad. Het dorp staat in de belangstelling en dat merken we.'

ANWB-verkiezing

De grote interesse is waarschijnlijk te mede te danken aan de finaleplaats in de ANWB-verkiezing 'Het Allermooiste dorp van Nederland'.

Het Winsumerdiep (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

‘Maar we merken ook dat vanwege de coronacrisis veel mensen in Nederland blijven tijdens de vakantie. De campings en B&B’s in de omgeving zitten nagenoeg vol. En de toeristen die daar zijn, willen graag een rondleiding door het dorp’, vertelt Bijsterveld, terwijl hij de mooie historische gebouwen laat zien en verhalen vertelt over oud-inwoners.

Vanwege het coronavirus gaat het rondleiden nu wel wat anders. Zo wordt er in kleine groepjes van maximaal vier mensen door het dorp gewandeld.

Bijdrage

Er zijn achttien vrijwilligers die de mensen gratis rondleiden. Alleen van grote groepen wordt een bijdrage verwacht. De werkgroep Recreatie en Toerisme van Ondernemersvereniging Winsum heeft de rondleidingen opgezet.

De rondleidingen worden elke zaterdagochtend gegeven tot 31 oktober. Op aanvraag is een wandeling ook te reserveren op een ander tijdstip. Op 17 augustus hoort Winsum van de ANWB of ze het Allermooiste dorp van Nederland zijn.

