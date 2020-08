Delfzijlster raad verontwaardigd: 'Zaltbommel heeft ons met dit probleem opgezadeld'

Raadsleden uit Delfzijl zijn verbijsterd dat de gemeente Zaltbommel het huis van de 58-jarige Kees D. heeft gekocht. Daardoor kon de man, die al jaren ellende veroorzaakte in zijn vorige woonplaats Gameren, naar Woldendorp verhuizen.

Ook in Woldendorp zorgt D. dagelijks voor angst en overlast onder de inwoners. Hij bedreigt, intimideert en scheldt mensen uit. Buurtbewoners hebben inmiddels meerdere aangiftes gedaan tegen de man, die in Gelderland al bekend stond als de 'terrorbuurman'. Ze zijn bang dat het opnieuw goed misgaat.

Onhoudbaar

De Gelderse gemeente kocht de woning vorig jaar, vlak voordat D. de gevangenis verliet. De man is veroordeeld voor poging tot doodslag, omdat hij in 2017 een overbuurman met een baksteen tegen het hoofd sloeg. Daarvoor kreeg hij twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man heeft een persoonlijkheidsstoornis en is verminderd toerekeningsvatbaar.

Zaltbommel kocht de woning, omdat de situatie in Gameren volgens de gemeente 'onhoudbaar was geworden'. Hulppogingen van de politie, het wijkteam en GGZ-instanties hielpen niet. Volgens buurtbewoners verslechterde de situatie zelfs. Daardoor zag de gemeente geen andere uitweg dan het opkopen van de woning van D.

'Oplossing van lik m'n vestje'

Raadsleden uit Delfzijl zijn op z'n zachtst niet gecharmeerd van dat besluit. Zij vinden dat de Gelderse gemeente het probleem over de schutting heeft gegooid: 'Opkopen is niet heel verstandig geweest', zegt VVD-raadslid Eduard Mulder. 'Op korte termijn is het daar opgelost, maar hier niet.'

Nu verleg je het probleem, terwijl de gemeente een zorgplicht heeft Edward Stulp - Raadslid Gemeentebelangen Eemsdelta

Lokaal Belang Eemsdelta, de grootste partij, noemt de situatie 'verschrikkelijk' voor de inwoners van Woldendorp: 'Eigenlijk heeft Zaltbommel ons met dit probleem opgezadeld. Het is symptoombestrijding', zegt fractievoorzitter Nick Boersma. Volgens Edward Stulp van Gemeentebelangen Eemsdelta is de koop van de woning 'een oplossing van lik m'n vestje': 'Het is slecht, gewoon slecht. Nu verleg je het probleem, terwijl de gemeente een zorgplicht heeft.'

'Het is het verschuiven van het probleem. Wij zijn hem kwijt en een ander krijgt hem cadeau', zegt PVV-raadslid Johan Schanssema.

Betrokkenheid Rehwinkel

Zaltbommel hoopte dat D. een nieuwe start kon maken in een andere omgeving: 'Het lag zeker niet bij voorbaat voor de hand dat hij elders problemen zou gaan veroorzaken. Het ging erom dat hij los kon komen van de directe buren', laat een woordvoerder in een reactie weten.

Saillant detail: oud-burgemeester van Groningen Peter Rehwinkel was als waarnemend burgemeester betrokken bij de aankoop van de woning. Rehwinkel lag eerder meermaals onder vuur vanwege zijn rol rond de Project X-rellen in Haren. Hij trad in 2013 af in Groningen.

Nog wel in gesprek

Delfzijl zit nu met de kwestie in de maag. Locoburgemeester Jan Menninga zei eerder deze week dat D. alle hulp weigert: 'Op vrijwillige basis kan heel veel, maar zodra het een verplichtend karakter heeft, treedt een andere wet in werking.' Volgens Menninga zijn verschillende hulpinstanties nog wel met de man in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.

Hopelijk wordt het snel duidelijk wat er wel gedaan kan worden, zodat er een structurele oplossing is Eduard Mulder - VVD-raadslid

Raadsleden hopen dat deze gesprekken iets opleveren: 'Ik heb niet het idee dat er niks gedaan wordt. Ik heb er vertrouwen in, hopelijk wordt het snel duidelijk wat er wel gedaan kan worden zodat er een structurele oplossing is', zegt Mulder. Komende donderdag wordt de situatie naar alle waarschijnlijkheid besproken in een presidium-vergadering met alle fractievoorzitters van Delfzijl.

'Ingewikkelder dan het lijkt'

De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil zich niet in de kwestie mengen. Wel laat een woordvoerder weten dat deze situaties vaak ingewikkelder zijn dan ze lijken: 'Je kunt niet zomaar zeggen dat een gemeente iemand niet had moeten uitkopen en hulp moest bieden. Er zit veel meer achter. Er zijn soms wel tientallen hulpverleners en instanties bezig om iemand op het rechte pad te houden.'

De woning van D. staat inmiddels te koop. Hij liet aan zijn makelaar weten te willen verhuizen naar Kampen.

