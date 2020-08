Bewoners afgebrand pand Eenrum bedanken 'lieve dorpsgenoten en hulpverlening'

'Gisteren zagen wij letterlijk ons leven in vlammen opgaan. We hadden het pand aan de Hoofdstraat 25 iets meer dan een jaar in ons bezit en waren druk bezig er onze dromen te verwerkelijken. Een b&b, een koffiehuis, ons eigen nieuwe leven op Het Hogeland. Het is verschrikkelijk om dat weg te zien vallen', schrijft het stel.

Brandweermannen aan het blussen (Foto: ProNews)

Lastig te blussen

Als de brand uitbreekt zijn Ruben en Sacha nog in het huis aanwezig. Ze horen een knal en merken dat het mis is. De woning staat in brand. Als de brandweer komt blijkt de woning lastig te blussen. De woning is niet meer te redden en is verwoest.

Ze vinden de steun die ze nu krijgen vanuit het dorp bijzonder en hartverwarmend.

Terwijl wij als een kip zonder kop rondliepen, kregen we veel steun van dorpsbewoners. Buren, bekenden, onbekenden Sacha Kraan

'Terwijl wij als een kip zonder kop rondliepen, kregen we veel steun van dorpsbewoners. Buren, bekenden, onbekenden. We kregen flessen water aangeboden, slippers voor onze blote voeten, mochten bijkomen in het huis van overburen, talloze slaapplaatsen kregen we aangeboden', schrijven ze.

Een man die ze niet kenden heeft zelfs meegeholpen een harde schijf te redden uit het huis.

De brandweer bezig met bluswerkzaamheden (Foto: ProNews)

'Op het moment dat ons leven in duigen viel, liet het dorp zijn ware gezicht zien: onvoorwaardelijk hulp geven aan ons.'

Kapot geschrokken

Ook laten Ruben en Sacha weten het erg te vinden voor de buren en hun kinderen. 'Die zich kapot geschrokken zijn en schade hebben.'

We vinden het ook heel erg dat Eenrum het nu (voorlopig) zonder dit mooie, prominente pand moet doen. Geen idee wat de toekomst brengt Sacha Kraan

'We vinden het ook heel erg dat Eenrum het nu (voorlopig) zonder dit mooie, prominente pand moet doen. Geen idee wat de toekomst brengt. We doen het stap voor stap. Maar heel dank voor jullie hulp, lieve Ainrommers.'

Sloopwerkzaamheden

Een dag later is de verwoesting te zien. Een overbuurman zit op zijn terras voor het huis en ziet hoe graafmachines bezig zijn met sloopwerkzaamheden. Hij zag de eerste rookwolken snel ontstaan. 'Het was een ramp om te zien', zegt buurman Jan Ouwendijk. 'Zijn ze net helemaal klaar met verbouwen, gebeurt er zoiets. Triest.'

Het huis wordt gesloopt (Foto: ProNews)

Hij moest gisterenavond zijn huis verlaten, net als andere buren. 'De brandweer was bang omdat er een redelijk hoge voorgevel stond en met de brand wisten ze niet of die eruit zou klappen.'

'Wat een ellende'

Bang voor zijn eigen huis was hij niet, omdat de wind de andere kant op stond. Hem was door de brandweer verteld dat alleen een ontploffing gevaarlijk zou zijn voor de omgeving, maar zo ver is het niet gekomen. Hij leeft erg mee met de bewoners van het huis. 'Wat een ellende.'

