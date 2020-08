Groningse GGD kan contactonderzoeken nog net aan

De GGD in Groningen heeft nog net genoeg personeel om de contacten te onderzoeken van mensen die besmet blijken te zijn met corona. 'Maar het is wel keihard werken', zegt een woordvoerder.

Landelijk lopen de GGD's tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat er in de huidige vorm slechts voldoende werknemers zijn om maximaal 750 onderzoeken per dag uit te voeren.

Donderdag kwamen er in heel Nederland 600 besmettingen bij. In Amsterdam loopt het aantal zo snel op dat de plaatselijke GGD geen tijd meer heeft om na te gaan met wie de besmette personen allemaal contact hebben gehad.

Extra personeel

In Groningen kwamen er in een week tijd 34 besmettingen bij. 'We kunnen de contacten nog controleren, maar het is maar goed dat we op tijd extra personeel hebben gevonden. Dat moet straks ook meteen hard aan de slag, dan kunnen we ook de toename van het aantal besmettingen nog aan', zegt de woordvoerder.

Twaalf uur per onderzoek

De landelijke GGD kondigde in mei nog aan dat ze in de zomer maximaal 2400 onderzoeken per dag zou kunnen uitvoeren. In het opschalingsplan werd echter uitgegaan van 5 uur per onderzoek.

In de praktijk blijkt één bron- en contactonderzoek ruim twee keer zoveel tijd te kosten, namelijk twaalf uur.

Lees ook:

- Groei aantal besmettingen baart UMCG-personeel zorgen: 'Zorg ook voor ons'

- Alles over corona