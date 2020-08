Ook positief geluid over eerste molen op windpark N33: 'Hij is wel mooi slank'

Boer Gijs van Oostrum uit Scheemda woont zo'n 2,5 kilometer van de molen af. Ook hij zat niet bepaald te wachten op een windpark van 35 windmolens voor de deur, maar toch is hij redelijk positief nu de eerste molen er staat.

'Het is een heel mooie, slanke windmolen', zegt Van Oostrum. 'Het is nu zonnig en dan zie je hem, maar als het een wat grijzere dag is dan valt de molen voor een groot gedeelte weg, denk ik.'

'We moeten iets vinden'

Van Oostrum vindt de techniek van windmolens interessant. Bovendien is hij tijdens zijn periode als boer in Flevoland gewend geraakt aan windmolens aan de horizon. Verder vindt hij, met oog op het milieu, wel iets moet gebeuren. 'We moeten allemaal onze telefoon opladen en televisie kijken, dus stroom hebben we allemaal nodig. De fossiele brandstof gaat een keer weg en dus we zullen iets moeten vinden', zegt Van Oostrum.

Gijs van Oostrum voor de opgebouwde molen (Foto: Jeroen Willems)

35 molens in totaal

Het park bestaat uit 35 molens van zo'n 200 meter hoog. Het grootste gedeelte, 27 windmolens, wordt gebouwd tussen de driehoek van de A7 en de N33 tot aan Meeden. De andere acht molens worden langs de N33 gebouwd ter hoogte van Veendam en Wildervank. 'Ja, dat zal wel een heel ander gezicht worden', zegt Van Oostrum aarzelend. 'En ze blijven ook altijd staan.'

Pesthekel

Van Oostrum snapt wel dat het merendeel van de bewoners in het gebied een pesthekel aan de molens heeft. 'Dat heeft ook voor een groot gedeelte met de inkomsten te maken. Een aantal mensen verdient aan de molens en anderen, die wel de lasten hebben van de molens, krijgen helemaal niks. Ja, dat is niet goed', zegt van Oostrum.

Windpark N33 moet stroom gaan leveren aan 75.000 huishoudens. De verwachting is dat aan het eind van het jaar het park helemaal klaar is.



