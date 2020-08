Groningse zomerhit met Congolese vibes

Het is misschien wel dé zomerhit van dit jaar. 'Tika Makambu' van Benna Musica uit Stad. De 27-jarige Benna schreef het lied samen met zijn muzikale partner Furious Pablo uit Leeuwarden. De roots van beide mannen liggen in Congo en dat is te horen.

Bennedict Mensah, zoals Benna in het echt heet, staat al vanaf zijn zestiende op het podium. Hij deed mee aan het tv-programma So You Think You Can Dance en danste in de shows van Jandino Asporaat. Sinds een jaar woont hij in Groningen en schreef hij zijn eerste lied.

'Laat je zorgen los'

‘Tika Makambu betekent ‘laat je zorgen los’ in het Congolees’, vertelt Benna op het stadsstrand langs de Oosterhamrikkade in Stad. Benna en zijn crew staan op het punt om daar een videoclip op te nemen. De zanger danst zich intussen warm en laat moves zien die de zwaartekracht lijken te tarten.

‘Het deuntje van Tika Makambu zat op een gegeven moment in mijn hoofd en toen ben ik gaan schrijven’, vertelt hij over het ontstaan van het lied.

De Groningse zomerhit is onder meer te beluisteren op Youtube en Spotify. De videoclip verschijnt over twee weken.