Aangehouden Beertster woonde onder begeleiding, overige bewoners overgeplaatst (update)

De donderdag wegens wapenbezit aangehouden 43-jarige man uit Beerta woonde in een beschermde woonvorm van Martinizorg. Dat is een instantie waar mensen 24 uur per dag onder begeleiding wonen.

Op de kamer van de man werden donderdag munitie en wapens gevonden. Hij zou het als hobby hebben verzameld.

Volgens woordvoerder Lacco Wieringa van Martinizorg was er geen enkele indicatie dat de man een gevaar voor zichzelf of de samenleving zou zijn toen hij werd opgenomen bij Martinizorg op de locatie Beerta.

Uit voorzorg zijn alle andere bewoners van de locatie elders onder gebracht. Zij keren naar alle waarschijnlijkheid na het weekend terug naar hun eigen woning. 'Uit voorzorg is iedereen tijdelijk ergens anders onder gebracht', aldus Wieringa.

Geen gesloten locatie

Martinizorg in Beerta is geen gesloten locatie. 'Mensen die hier wonen kunnen gewoon in en uit lopen. Ze kunnen zelfstandig boodschappen doen', laat Wieringa weten. 'Er is begeleiding, maar het is niet zo dat ze 24 uur per dag iemand naast zich hebben staan die hen controleert.'

Op het moment dat wij constateerden dat er wapens en munitie bij de man op de kamer lagen, hebben we direct de juiste instanties geïnformeerd Lacco Wieringa - woordvoerder Martinizorg

Schrik zit er goed in

Volgens Wieringa zit de schrik er bij Martinizorg goed in. 'Op het moment dat wij constateerden dat er wapens en munitie bij de man op de kamer lagen, hebben we direct de juiste instanties geïnformeerd.'

Martinizorg stelt een onderzoek in naar wat er gebeurd is en gaat nog kijken of ze de begeleiding vanwege dit incident moeten aanscherpen.

'Dit gaat besproken worden, hopelijk gaan we nog scherper te werk', aldus de woordvoerder.

Dit bericht is aangepast nadat bekend werd dat alle overige bewoners tijdelijk zijn overgeplaatst naar elders.

