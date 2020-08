Bierdopjes stromen binnen voor actie Huntington-patiënt Jeroen

De bierdoppenactie die Huntington-patiënt Jeroen Vriesma startte om geld in te zamelen voor onderzoek raakt in een stroomversnelling dankzij de inzet van vriend en UMCG-arts Harrie Kempinga.

Kampinga krijgt naar eigen zeggen veel mailtjes en telefoontjes met de vraag waar de bierdoppen ingeleverd kunnen worden. 'Ik vraag iedereen die bierdopjes heeft om die zelf naar de ijzerhandel te brengen en het geld dan over te maken naar de stichting van Jeroen', vertelt Kampinga.

'Het is niet zo dat het heel veel oplevert, dus moeten we geen transportkosten hebben. Als iemand in de buurt van mij of het UMCG werkt, mogen de bierdopjes ook langs worden gebracht.'

Wat is de ziekte van Huntington?

De Ziekte van Huntington is een erfelijke, progressieve hersenaandoening. Mensen met Huntington krijgen te maken met ernstige motorische symptomen, met verstandelijke achteruitgang en met psychiatrische problemen. Dit is een geleidelijk toenemend proces (progressief). Huntington is nog niet te genezen of te vertragen.

Jeroen vindt het volgens Kampinga prachtig dat zijn actie een boost heeft gekregen. 'Hij is dankbaar dat mensen aandacht besteden aan zijn ziekte en er meer bekendheid komt. Dat is het belangrijkste doen.'

Zelf draagt Kampinga zijn steentje ook bij. 'Ik ben hier met een paar vrienden op de camping en elke keer als ze een biertje doen is het: doppie voor Jeroen. En het is warm weer deze week. Haha.'

Ook doneren?

Wil je ook bierdopjes doneren voor de stichting van Jeroen? Stuur dan een mailtje naar Harrie voor verdere gegevens.

