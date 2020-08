'Dit carillon is niet alleen een groot speeldoosje'

'Het is arco. Haha. De raampjes kunnen open', zegt Hensen-Oosterdijk een uurtje voor hij los mag op deze tropische zaterdag. 'Het is even zweten, maar het is maar een uurtje. Je hoeft er niet de hele dag te zitten.'

Hensen-Oosterdijk was al docent muziek, toen hij startte met de masteropleiding tot beiaardier. Een niet alledaagse keuze. 'Ik vind carillon een heel fraai instrument. Er kan veel meer op dan mensen denken. Het is niet alleen een groot speeldoosje, maar een volwaardig instrument. Ik vind het machtig mooi om te bespelen.'

Bijzondere makelij

Met een brede glimlach op zijn gezicht vertelt hij verder. 'Het is een van de meest bijzondere carillons in Nederland en daarmee eigenlijk van de wereld. In Nederland en België heb je de meeste carillons. Dit instrument is bijna helemaal van de gebroeders Hemony uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Dat waren van de beste klokkengieters aller tijden.'

Van Bach naar borgtuin

Zaterdag aan het einde van de ochtend klinken dankzij de jonge beiaardier de klanken van Bach door de binnenstad van Groningen. 'Maar ook vrolijke muziek en een compositie die ik zelf heb gemaakt. Die heet 'De borgtuin' en gaat over verschillende delen van een borgtuin, zoals je die meer zit in de provincie.'

Voor het zover is, wacht dus eerst nog de klim naar boven. Bijna driehonderd treden. 'Ik tel ze nooit. Ik ga gewoon rustig naar boven. Niet te hard, want dan ben ik al achter de poest voor ik moet beginnen.'