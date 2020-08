Column: Randstadkunst

Noordelijke festivals en gezelschappen zijn uit hun aard te regionaal voor een subsidie van het randstedelijke Fonds Podiumkunsten. Voor dat Fonds kan cultuur nooit te randstedelijk zijn, want dat garandeert diversiteit en inclusief denken. Geeft niet, weer wat geleerd, we blijven het proberen.

Aan:

Fonds Podiumkunsten

Koningin Julianaplein 10

2595 AA Den Haag

Groningen, 8 augustus 2020

Geacht Fonds,

Hierbij de subsidieaanvraag voor het project Wachten Op Versterking, dat met recht meerjarig mag worden genoemd. Zelfs Wachten Op Godot duurt korter. Centraal in dit project staat een heel divers gezelschap dat dag in dag uit, jaar in, jaar uit, wacht tot hun huizen bestendig worden gemaakt tegen aardbevingen die door een staatsbedrijf worden veroorzaakt. Dat mag een wat gezocht en onwaarschijnlijk scenario lijken, maar juist daardoor krijgt het precies de artistieke waarde die we zoeken: in het horrorsegment, met een huiveringwekkende bureaucratie en een beklemmende ambtelijke en bestuurlijke onverschilligheid. Kafka anno 2020.

Maar wat gebéúrt er dan in Wachten Op Versterking, wilt u natuurlijk weten. Nou, bijna niets en dat maakt het juist zo spannend. De hoofdrol is weggelegd voor het papier. Het enige wat het publiek te zien krijgt, zijn gestaag tot het plafond groeiende stapels papier en dossiers. Uiteraard gaat het hier niet alleen om wit papier, maar ook om papier in allerlei genderneutrale kleuren, want wij onderschrijven vanzelfsprekend de vereiste Code Diversiteit & Inclusie. Bovendien is dit papier op duurzame wijze tot stand gekomen in een Fair Governance-setting, gemaakt door lokale, inclusieve bedrijfjes waar ook vrouwen met een penis, non-binary mensen met een vagina en mensen van kleur in alle hoedanigheden werken.

U vraagt voor welk publiek wij dit project maken en waarom speciaal dat publiek. Welke doelgroep wij hopen te bereiken en wat de relatie is met onze artistieke signatuur. Uiteraard mikken wij op het hoog, pardon, theoretisch opgeleide randstedelijke publiek, waarvan algemeen bekend is dat het kunst veel meer op waarde weet te schatten dan die, excusez le mot, ‘boeren’ uit de provincette en laag, o nee, praktisch opgeleide Forumstemmers uit Almere Stripheldenbuurt, aan wie subtiele inclusieve en diverse cultuur nauwelijks besteed is.

En waarom dit publiek? Omdat wij menen dat ook cultureel verwende randstedelingen (white Randstad-privilege!) het recht moet worden gegund op een confrontatie met een groep mensen die nóg diverser is dan de bevolking binnen de grachtengordel. Over die relatie met onze artistieke signatuur hebben we lang moeten vergaderen, maar tenslotte is dat geworden: inclusie en diversiteit. Weer een vinkje erbij, dachten wij zo.

In uw voorwaarden staat verder dat we moeten beschrijven hoe we ons publiek denken te bereiken en wat de verwachte speellocaties zijn. Daarover kunnen wij kort zijn. De langdurigheid van dit project garandeert dat op enig moment iedereen weet waar Wachten Op Versterking over gaat. En we situeren dit geheel het liefst in het centrum van Den Haag. Dan heeft de Randstad ook eens wat.