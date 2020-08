Omwonenden Ring Zuid krijgen archeologische vondsten te zien

‘We wilden de omwonenden die de afgelopen tijd overlast hebben gehad van de werkzaamheden graag laten zien wat er zoal is opgegraven’, vertelt woordvoerder Nicolette Boelens van Aanpak Ring Zuid.

In verband met de coronamaatregelen was de open dag bij de werkzaamheden langs de H.L. Wichersstraat voor een beperkt aantal mensen te bezoeken. ‘We hebben omwonenden uitgenodigd en zo’n 75 hebben zich aangemeld.’

Een akker van een prehistorische Groninger boer

Bezoekers werden meegenomen naar de rand van de bouwput waar straks de verdiepte ringweg in komt te liggen. ‘Bij opgravingen vind je normaal maar een of twee tijdvakken’, vertelt archeoloog Cuno Koopstra.

‘Hier hebben we de mogelijkheid om heel ver terug te kijken naar de geschiedenis van Groningen.’ De oudste laag die in de bouwput te zien is dateert van 3500 voor Christus. ‘De ploegkrassen die je daar ziet, die donkere lijnen, zijn in de vroege ijzertijd door een boer met een eergetouw getrokken', legt de archeoloog uit.

‘Waarschijnlijk bij het bouwrijp maken van dat stuk.’ Behalve de prehistorische akker zien we in de put vooral restanten van de houtzaagmolen De Zaayer die daar van 1697 tot 1904 heeft gestaan.

Een kogel voor Bommen Berend

Even verder op is een kleine expositie gemaakt van de vondsten die er bij de opgravingen zijn gedaan. Een joekel van een kogel ligt te glimmen naast een nog nieuw uitziende pikhaak. De kogel is vanuit de stad in 1672 waarschijnlijk op de manschappen van Bommen Berend afgevuurd. De pikhaak is van latere datum en gebruikt om boomstammen naar de zaagmolen te slepen.

Alle vondsten worden door de archeologen geconserveerd en daarna opgeslagen. Het prehistorisch akkertje verdwijnt uiteindelijk onder de nieuwe ringweg.