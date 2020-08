Drie verdachten opgepakt na schietincident in Stad

De politie heeft zaterdagmiddag drie verdachten aangehouden na een schietincident op de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk in Groningen. Een van de mannen had een wapen bij zich, toen hij gearresteerd werd.

De drie verdachten zijn op verschillende plekken in de wijk aangehouden. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt.

Burgernet

De politie deed na het incident een oproep via Burgernet om uit te kijken naar een van de verdachten. Het ging volgens de omschrijving om een man van ongeveer dertig jaar met een Arabisch uiterlijk. Hij was kaal, had en snor en baard en droeg een spijkerbroek en een wit-zwarte polo. De man was er op een fiets vandoor gegaan.

In de oproep benadrukte de politie om de verdachte niet zelf te benaderen, maar de politie te waarschuwen. Ongeveer een kwartier na de oproep is de man aangehouden. De politie heeft daarbij ook een fiets meegenomen voor onderzoek.