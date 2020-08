In beeld: tropisch weer in Grunnen

Bij de Hoornseplas in Stad was het druk op de grasvelden. Veel bezoekers zochten hun heil onder de bomen.

Schaduwzonners bij de Hoornseplas (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Zo ook meneer en mevrouw Postema: ‘Het zit hier heerlijk!’

Meneer en mevrouw Postema op hun plekje bij de Hoornseplas (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Ondanks het negatief zwemadvies zochten sommige bezoekers van de Hoornseplas verkoeling in het water.

Bezoekers aan de Hoornseplas zoeken verfrissing in het water (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Meer richting het centrum van Groningen was het contrast groot. Bij het Stadsstrand was het druk.

Zonaanbidders op het stadsstrand in Stad (Foto: René Walhout/RTV Noord)

In hartje Stad konden shopliefhebbers in alle rust langs winkels struinen. Zoals hier in een rustige Herestraat.

De Herestraat in Stad tijdens tropisch weer (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Verder de provincie in was 'verkoeling' het toverwoord. Deze jongeren springen in het water bij Aduarderzijl.

Brugspringers in Aduarderzijl (Foto: Venema Media)

Dit meisje scheert door het Winsumerdiep tussen Onderdendam en Winsum op haar luchtbedje.

Een meisje laat zich voortslepen op het Winsumerdiep (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

In Middelstum speelt water ook een hoofdrol, maar dan om T.A. Musschengabrug te koelen. Hierdoor zet de brug niet uit en kan deze gewoon open als er bootjes willen passeren.

De T.A. Musschengabrug wordt gekoeld (Foto: Venema Media)

Tot slot een kijkje bij de kust bij Delfzijl. De gemeente liet daar twee maanden geleden nieuwe camperplekken aanleggen zo ongeveer op de dijk. Dat er behoefte aan, blijkt uit deze foto: de plekken zijn allemaal bezet.

Volle camperplekken aan de kust bij Delfzijl (Foto: ProNews)

