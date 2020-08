Expeditie 1,5 meter: Beppie haalt haar boswachtersdiploma

Met een ventilator in de bus gaat Expeditie Grunnen-presentatrice Beppie van der Sluis op zoek naar het weekendgevoel van de Groninger, maar ze zoekt op deze warme dag ook verkoeling op. In haar zoektocht naar verkoeling belandt Beppie bij de Burcht in Wedde.

Samen met de boswachter mocht ze op zoek naar allerlei waterbeestjes en andere bijzondere beestjes. Ze heeft er een heus boswachtersdiploma voor gekregen!

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

