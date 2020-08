De belangstelling voor tiny houses in Oost-Groningen is enorm groot

'Dit is echt mijn droomhuis. Ik ben verliefd!' Een jonge vrouw die met haar vader uit één van de drie tiny houses in Wagenborgen komt lopen, weet het zeker: dit is hoe ze wil wonen.

Op het Groot Bronswijk-terrein staan drie verschillende types tiny houses: Easy Home, Wikkelhouse en Woody Popp. Van dat laatste type worden de komende tijd 26 exemplaren geplaatst. Tien in Appingedam, vier in Hoogezand en twaalf in Midwolda.

Maximaal 493 euro

De tiny houses zijn efficiënt ingericht. Iedere vierkante centimeter wordt optimaal benut. Ze huisjes kunnen worden bewoond door één of twee personen. De huurprijzen variëren van 390 tot 493 euro per maand. Voor dat laatste bedrag heb je een Woody Popp mét slaapvide en een afwasmachine.

Het interieur van één van de tiny houses (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Je ziet dat er een nieuwe manier van levensstijl in opmars is', zegt Geja Hagedoorn van woonstichting Groninger Huis. 'De mensen die hier komen hoor je zeggen: we hoeven al die spullen niet meer, we willen meer buiten leven en meer rust. Dat soort termen hoor je voorbij komen'.

'Ik was benieuwd hoe ze zulke kleine ruimtes optimaal inrichten, daarom ben ik hier', zegt één van de bezoekers. 'Ik vind het heel mooi dat ze zoiets in het noorden doen', zegt een ander.

Afname bevolkingsgroei

'We hebben in ons werkgebied, Oost-Groningen, te maken met een afname van de bevolkingsgroei', zegt Hagedoorn. 'Het is daarom interessant om te kijken naar nieuwe woonvormen en je ziet het: het werkt. Hier komen hier mensen op af die anders Oost-Groninger hard voorbij waren gereden.'

Selectie

Omdat de belangstelling erg groot is, zal Groninger Huis moeten selecteren wie er in aanmerking komt voor een tiny house. 'Een goede motivatie is belangrijk', zegt Hagedoorn. 'En daarna zullen we waarschijnlijk ook nog wel moeten loten'.

Het is de bedoeling dat alle 29 tiny houses nog dit haar worden geplaatst en verhuurd.

