Besmette bewoners verpleeghuis maken het 'relatief goed'

De twee bewoners van verpleeghuis A. G. Wildervanck in Veendam, die het coronavrus hebben, maken het naar omstandigheden goed. Zij zijn direct na de positieve testuitslag in isolatie geplaatst.

'Fysiek gezien gaat het redelijk met ze. Maar zoiets heeft natuurlijk wel behoorlijke impact. Ze zijn gewend gezichten van mensen te zien. Nu zien ze alleen ogen, en ook nog eens vanachter een beschermende bril', vertelt manager behandeldienst Wilko van den Bergs van Zorggroep Groningen, waar Wildervanck onder valt.

Draaiboeken

De besmettingen kwamen aan het licht, nadat vrijdag een medewerker positief testte op het coronavirus. Naar aanleiding van die uitslag is het personeel en de bewoners waarmee de medewerker in contact was geweest getest. Twee bewoners bleken het virus eveneens te hebben. Er wordt nu nog verder onderzoek gedaan om meer besmettingen uit te sluiten, laat woordvoerder Kirsten Muntendam van Zorggroep Groningen weten. Ook wordt onderzocht wie wie heeft aangestoken met het virus en wie de oorspronkelijke bron was.

Het verpleeghuis heeft direct een serie maatregelen genomen na de positieve testuitslagen. 'We hebben daar allerlei draaiboeken voor liggen. Dit is een code rood en dat betekent dat er een aantal maatregelen in werking zijn getreden', aldus Muntendam.

Bezoek

Dat betekent onder meer dat de bezoekersregeling per direct is aangescherpt. Dit houdt in dat er alleen bezoek op afspraak mag komen, en dat er maar één vaste bezoeker per bewoner welkom is. Ook moet diegene 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

'We doen dit omdat we eerst moeten onderzoeken met wie de besmette personen in contact zijn geweest. We willen elk risico op verspreiding voorkomen. Zodra er meer helderheid is, willen we de boel weer versoepelen', legt Van den Bergs uit.

Testen

Ook zijn de besmette bewoners in isolatie geplaatst. 'We hebben daar een speciale verpleegruimte voor. Er is een maximumcapaciteit voor vier mensen, al hopen we dat natuurlijk niet nodig te hebben', legt Muntendam uit. De twee bewoners worden daar verzorgd door personeel dat compleet in beschermende kleding naar binnen gaat. Ook komen die medewerkers niet meer op andere afdelingen, zij zorgen alleen voor deze bewoners.

Voor de twee besmette bewoners geldt dat zij nu regelmatig getest worden. 'Als zij twee keer een negatieve test hebben, mogen ze weer terug naar hun eigen afdeling. Dan zijn ze niet meer besmettelijk voor andere bewoners', legt Van den Bergs uit. De besmette medewerker zit in thuisquarantaine.

