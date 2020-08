Boer uit Sappemeer bedenkt manier om verspilling van bestrijdingsmiddelen tegen te gaan

Het is volgens Edzes een even simpel als doeltreffend middel: hij schermt de sproeidoppen op de spuitarm achter zijn trekker af met fijn gaas. Met behulp van buigzame stokjes bevestigt hij horrengaas op het apparaat. De wind krijgt daardoor veel minder vat op de druppels. Edzes heeft een proefopstelling in zijn schuur staan om zijn vinding toe te kunnen lichten. Een deel van de spuitarm is voorzien van gaas, een ander deel is kaal.

De proefopstelling van Daniël Edzes (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Het verschil is dat de ene kant volop wind krijgt', doceert de 74-jarige akkerbouwer in ruste, 'en de andere kant heb ik afgeschermd met gaas, waardoor de druppels naar beneden vallen in plaats van wegwaaien.'

Behangplaksel

Edzes is al een jaar of tien bezig met het verzinnen van manieren om het wegwaaien van bestrijdingsmiddelen ('het gaat soms wel honderden meters ver') tegen te gaan. 'Ik ben begonnen met het toevoegen van behangplaksel aan de bestrijdingsmiddelen, waardoor de druppels beter aan het gewas kleven. Maar dat lukte niet, omdat de spuitdop verstopt raakte. Je moet dat soort dingen altijd proberen voordat je erachter komt dat iets niet wil.'

Rookmachine

Terug naar de schuur achter de grote, statige boerderij van Edzes. De akkerbouwer in ruste heeft er een rookmachine en ventilatoren neergezet om te demonstreren hoe zijn vinding werkt. De ventilatoren blazen de rook weg met een kracht die te vergelijken is met 3 beaufort; de maximale windkracht waarbij bestrijdingsmiddelen op het land mogen worden gebracht. Onder het 'kale' deel van de spuitarm heeft de rook vrij spel. Tussen het gedeelte met het gaas blijft het langer hangen.

Daarna zet Edzes de spuitarm eraan. Het is duidelijk zichtbaar dat het gaas het wegwaaien van de druppels voor een deel tegengaat. 'Je kunt het vergelijken met een kaars waarbij je een stukje gaas houdt en er tegenaan blaast. De vlam blijft dan mooi rustig branden.'

Maar is het dan niet simpeler om de hele arm af te schermen met materiaal waar helemaal geen wind doorheen komt? 'Dat lukt niet', zegt Edzes, 'dat werkt als een soort zeil, door de wind komt er dan teveel kracht op de spuitarm te staan.'

Geen belangstelling

Het lijkt het ei van Columbus, deze uitvinding van de Sappemeerster. Toch is er nog geen bedrijf geweest dat serieuze belangstelling heeft getoond. 'Ik snap er ook niets van', zegt Edzes, 'maar misschien dat er nu toch een spuitarmenfabrikant wakker wordt.'