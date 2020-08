Veiligheidsregio sluit twee horecazaken in Groninger binnenstad

In de Groninger binnenstad zijn in de voorbije dagen twee horecagelegenheden gesloten in verband met het overtreden van de coronamaatregelen. Handhavers en de politie zagen dat er in de zaken gedanst werd en dat mag niet volgens de regels. De horecazaken moeten daardoor gedwongen een week dicht.

Ook in de gemeente Midden-Groningen moet een horecazaak om dezelfde reden de deuren tijdelijk sluiten. Om welke zaken het exact gaat, is niet bekend.

Direct op slot

Afgelopen week kondigde voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio al aan dat horecazaken die de regels overtreden direct op slot zouden gaan. 'We zien dat heel veel horecazaken het goed doen, eigenlijk de meeste', vertelt woordvoerder Natascha van 't Hooft van de Veiligheidsregio.

'Maar we willen dat de horecabedrijven hun deuren geopend kunnen houden en om te voorkomen dat de goeden lijden onder de kwaden grijpen we nu direct in', voegt ze daaraan toe.

De Tapperij sluit een week

Uitgaansgelegenheid De Tapperij aan de Grote Markt in Stad heeft op hun Facebookpagina gemeld dat zij de deuren in ieder geval een week sluiten. 'De veiligheidsraad Groningen heeft besloten dat we wat aanpassingen moeten maken in onze kroeg', is op de pagina te lezen. Er was niemand van het café bereikbaar om te vertellen of De Tapperij één van de cafés is geweest die de coronamaatregelen mogelijk heeft overtreden.

Op dezelfde Facebookpagina is te lezen dat het café vanaf vrijdag 14 augustus weer toegankelijk is voor het uitgaanspubliek.

Lees ook:

- Registreren in de horeca: kleine moeite of niet?

- Nieuwe coronamaatregelen vooral boodschap voor studenten en horeca

- 'We zouden wel beloond willen worden als je de zaken wél voor elkaar hebt'