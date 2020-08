Bibliotheekboeken 36 jaar te laat ingeleverd bij het Forum (update)

De lener leverde de boeken niet zelf in bij het Forum, maar liet ze achter in een plastic tasje bij de ingang van de bibliotheek in het Achterhoekse Borculo. Die stuurde ze vervolgens naar het Forum.

'Klein aantal jaren later'

'Alhoewel een klein aantal jaren later, hierbij de boeken retour naar de rechtmatige eigenaar', schreef het bibliotheekpersoneel in een briefje naar hun Groningse collega's.

Bij de ingeleverde boeken zat ook nog het originele uitleenkaartje, waarop te zien is dat de boeken zijn uitgeleend bij de bibliotheek aan de Vismarkt 27 en dat de boeken uiterlijk op 8 maart 1984 weer ingeleverd moesten worden.

Else de Groot, de woordvoerder van het Forum, grapt: 'Maar goed dat wij geen boetes meer rekenen!'

'Geen idee'

Wie de boeken destijds leende, is niet bekend. ‘Dit is nog uit het pre-digitale tijdperk, een extern bedrijf hield toen bij wanneer de boeken weer terug moesten. Dat is allemaal helaas niet meer te achterhalen’, zegt Maurice Laros van Forum Groningen. 'We hebben geen idee.'

'De boeken zijn helaas wel in erg gebruikte staat, ze komen niet meer in de collectie. Misschien kunnen we er nog wat leuks mee, in een vitrine of zo.'

Dit bericht is aangevuld met quotes van Maurice Laros

