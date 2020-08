Toch nog dik drieduizend studenten voor digitale KEI-week

Geen kroegentocht door de stad of een groot feest op Grote Markt voor nieuwe studenten die meedoen aan de KEI-week. Bijna het gehele programma is dit jaar digitaal.

Via het scherm

Via het scherm kunnen de aspirant-studenten meedoen aan workshops, een quiz en zelfs kleine feestjes zoals een dj-set via een livestream.

Drie programma-onderdelen zijn nog wel fysiek door de deelnemers te bezoeken. Er is bijvoorbeeld een informatiemarkt bij het Suikerterrein. Studentenverenigingen en andere clubs presenteren zich daar aan de nieuwe lichting studenten. Normaal gesproken is deze markt altijd op één dag in het centrum van de stad, maar om het publiek te spreiden duurt de markt dit jaar vijf dagen.

Ik vind het heel jammer dat we de KEI-week zo moeten beleven Leontien Berger

Er is ook een stadswandeling die via een speciale app gelopen kan worden. Veel kei-groepen doen deze activiteit samen. De eerste groepjes liepen maandag al door de stad.

'Tenminste nog iets'

'Ik vind het heel jammer dat we de KEI-week zo moeten beleven', zegt Leontien Berger. 'Ik kom uit de stad en ik zie alle jaren hoe het er aan toegaat in de stad. Dus dat is wel erg jammer, maar dit is tenminste nog iets.'

De 18-jarige Bob-Jan de Wit uit Enschede maakt er ook het beste van. Hij hoopt tijdens de KEI-week nog ergens een kamer te vinden.

'Het is natuurlijk jammer, want het is leuker om dit met z'n allen in de stad te beleven en elkaar te leren kennen, maar het is nu eenmaal zo', aldus een positieve De Wit.

Geen feesten

Op een bloedheet Suikerterrein worden de deelnemers in groepen binnen gelaten. De organisatie wijst iedereen op de anderhalve meter afstand die ook hier gehouden moet worden. Voorzitter Floris Ganzeboom is tevreden over de eerste dag.

'Ik denk dat we op het gebied van informatievoorziening en het sociale aspect alles kunnen bieden dat we normaal ook doen, alleen het feestelijke aspect moet men wel missen', zegt Ganzeboom.

