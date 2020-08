'Kuchscherm' moet buschauffeur beschermen en zwartrijden verminderen

Busreizigers moeten nu nog achter instappen om te zorgen dat buschauffeurs coronaproof kunnen werken, maar daardoor wordt meer zwartgereden. Dat is de vervoersbedrijven een doorn in het oog.

Onderzoek naar veiligheid

Qbuzz heeft in maart al geëxperimenteerd met schermen in de bus. Ze worden nu pas ingevoerd, omdat uitgebreid onderzoek is gedaan naar de gezondheids- en veiligheidsaspecten van de schermen, zegt woordvoerder Michel van der Mark van het vervoersbedrijf. Een buschauffeur moet ook met een kuchscherm in de bus bijvoorbeeld nog wel goed in zijn spiegels kunnen kijken. 'Bovendien was het een hele klus om voor elk type bus een geschikt scherm te vinden.'

Over anderhalve maand klaar

In heel Nederland krijgen vijf- tot zesduizend bussen een kuchscherm. In Groningen en Drenthe gaat het om zo'n vierhonderd bussen. Over anderhalve maand moeten alle bussen een kuchscherm hebben en moeten de reizigers dus voorin stappen.

Van der Mark: 'Reizigers merken het de komende weken vanzelf. In bussen waarin al zo'n scherm zit, moeten ze voorin instappen'. De eerste stoelen achter de chauffeur moeten nog wel steeds leeg blijven.

Lees ook:

- Voorlopig 'gewoon' achterin instappen in de bus