Zeehondencentrum blijft langer dicht na coronabesmetting

Vandaag precies twee weken geleden sloot het centrum de deuren nadat een vrijwilligster uit Zwitserland besmet bleek met het coronavirus. Omdat de kans bestond dat zij andere medewerkers had besmet, werd op advies van de GGD besloten het centrum te sluiten. Alle zestien vrijwilligers die op het terrein wonen en werken, onder wie de Zwitserse vrouw, gingen in quarantaine.

De GGD startte bovendien een bron- en contactonderzoek. Noch de zeehondencrèche noch de GGD wil zeggen wat het uitgevoerde bron- en contactonderzoek heeft opgeleverd en of er wellicht meer besmettingen zijn geconstateerd.

Zeehondenzorg belangrijk

'We hopen uiteraard snel weer open te gaan. Maar wanneer is nog onduidelijk; dat moeten we intern nog overleggen. Het zal in elk geval deze week niet meer zijn', zegt Sander van Dijk van het zeehondencentrum. 'We willen een wijs besluit nemen. Daarnaast moeten we de zorg voor zeehonden kunnen waarborgen.'

De afgelopen weken moest het centrum het zonder zijn vrijwilligers doen, omdat die op het terrein in quarantaine zaten. Medewerkers uit het bezoekerscentrum werden ingezet om de zeehonden te verzorgen. Het was daardoor niet mogelijk om bezoekers te ontvangen.

Net genoeg mensen

Volgens Van Dijk is de zeehondenzorg niet in gevaar geweest. 'Maar doordat we ook geen nieuwe vrijwilligers konden aannemen, staat het werk wel een beetje onder druk. We hebben net genoeg mensen.'

Van Dijk benadrukt dat het zeehondencentrum deze week sowieso dicht zou zijn gebleven, omdat het moeilijk zou zijn geweest om de personeelsroosters aan te passen.

Flinke tik: geen inkomsten

De sluiting komt het zeehondencentrum slecht uit. Juist tijdens de zomervakantie kan de crèche rekenen op veel bezoekers. Die inkomsten loopt 'Pieterburen' nu mis. 'In het voorjaar moesten we vanwege corona al een tijdje dicht. Daarna hebben we allerlei aanpassingen moeten doen, zoals minder bezoekers toelaten. Daar komt nu dit bovenop. Dit is wel een hele flinke tik', aldus Van Dijk.

