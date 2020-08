Twintig nieuwe tips in zedenzaak Roden; weer namen genoemd

De politie heeft na de sms-bom van afgelopen vrijdag twintig nieuwe tips binnengekregen over de zedenzaak in Roden. Ook zijn er weer namen genoemd.

Op 15 juni werd rond 16:30 uur in de buurt van de Aukemastraat in Roden een 5-jarig meisje ernstig misbruikt. De politie kreeg eerder al meer dan honderd tips binnen, maar die leidden niet tot een doorbraak in de zaak. Afgelopen vrijdag verstuurde ze 2300 sms'jes naar mensen die op 15 juni tussen 15:30 uur en 17:00 uur in de buurt van de Aukemastraat waren.

De tips die na deze sms-bom zijn binnengekomen bevatten informatie over de fiets en de kleding van de verdachte. Ook zijn er dus opnieuw namen genoemd.

De politie onderzoekt alle tips. Informatie over de verdachte kan nog steeds met de politie gedeeld worden via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Lees ook:

- Politie verstuurt sms-bom voor informatie over zedenzaak Roden

- Na 115 tips nog geen doorbraak in zedenzaak Roden