Qbuzz past dienstregeling aan op corona: minder nadruk op spits

De onderwijsinstellingen hebben vanwege de gevolgen van de coronacrisis in overleg met ov-partijen de lesroosters aangepast om zo drukte in het openbaar vervoer te mijden. Dat moet ervoor zorgen dat het in de spits minder druk is in het openbaar vervoer.

Hele dag door

Eén van de aanpassingen is dat veel buslijnen door de gehele dag in dezelfde frequentie rijden en niet meer extra in de spits. Ook rijden er minder bussen van en naar de onderwijsinstellingen op Zernike, omdat veel studenten vooralsnog digitaal onderwijs krijgen.

Alleen weekenden

De aangepaste dienstregeling geldt alleen voor doordeweekse dagen, in het weekend blijft de dienstregeling zoals het nu is. Een volledig overzicht van de wijzigingen is te vinden op de website van Qbuzz.

Lees ook:

- Buurtbussen gaan zeker niet voor 1 september weer rijden

- Studentenlijn 15 rijdt na zomer minder vaak en zonder dienstregeling