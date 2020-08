Geen levensgevaarlijke zwemtoestanden op Schiermonnikoog dankzij 'het plaatgat'

'Op Schier is de situatie heel anders dan aan de Noord- en Zuidhollandse kust', vertelt Gert Jan Klontje, coördinator van de Lifeguards op het strand van Schier. 'Daar heb je veel last van muien. Dat zijn geulen die tussen de zandbanken doorlopen. Voor het strand van Schier ligt het plaatgat, zoals wij dat noemen.'

Oude vaargeul

Het plaatgat is een oude vaargeul voor de kust van het eiland. Daarvoor ligt een grote zandplaat van honderden meters breed. Daardoor heb je de muien niet.

Bij noordoostenwind krijg je daar extra stroming en branding. Als je daarin belandt wordt je naar open zee gedreven. Mensen raken in paniek en proberen terug te zwemmen Gert Jan Klontje - coördinator Lifeguards op Schier

Die muien, die haaks op de kust liggen, zijn levensgevaarlijk, weet ook Klontje.

'Bij noordoostenwind krijg je daar extra stroming en branding. Als je daarin belandt, word je naar open zee gedreven. Mensen raken in paniek en proberen terug te zwemmen. Maar de stroming is te sterk en dan worden ze moe. Je kunt beter op je rug gaan liggen en mee laten drijven, dan is de kans veel groter dat je het redt.'

Niet zwemmen

De reddingsbrigade Nederland waarschuwt zwemmers aan de hele Noordzeekust op te passen en niet te gaan zwemmen. Zo'n vaart loopt het dus op Schier nog niet.

De reddingboot van Schier (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Bij noordoostenwind kan het ook gevaarlijk zijn. Het voordeel is dat de zee voor het strand van Schier veel ondieper is. Op Ameland bijvoorbeeld is het meteen diep als je de zee in gaat. Bij ons kun je nog een heel stuk lopen. Als je dan merkt dat er sterke stroming is. kun je altijd teruglopen', meent Klontje.

We hebben drie lifeguards die de boel in de gaten houden. We gaan af en toe het water in als er iemand te ver in zee is, maar extreme situaties hebben zich naar mijn weten niet voorgedaan Gert Jan Klontje

De reddingspost van de Lifeguards is vlakbij Paviljoen De Marlijn. Daar zijn ook de meeste zwemmers.

'We hebben drie lifeguards die de boel in de gaten houden. We gaan af en toe het water in als er iemand te ver in zee is, maar extreme situaties hebben zich naar mijn weten niet voorgedaan.'

Bijna onmetelijk

Het strand van Schier in bijna onmetelijk en het strand bij het Jacobspad even verderop richting strandhotel is ook populair bij de toeristen en bij de eilanders zelf. Daar zijn geen lifeguards.

'We proberen met de auto wel een oogje in het zeil te houden. Maar dat is lastig. Wellicht om in de toekomst op die plek ook iets te gaan ondernemen'.

Nog geen rode vlag

Er hangt nog geen rode vlag op de stranden van Schiermonnikoog, maar het is dus altijd oppassen geblazen als mensen willen zwemmen. Vooral aan de oostkant van het eiland.

'Daar heb je wel muien, maar dat is ver weg en daar komen amper mensen. Maar als je gaat zwemmen: een gewaarschuwd mens telt voor twee...', aldus Klontje.

