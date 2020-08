Vier horecazaken Stad dicht na coronaovertreding

Het gaat om Bordeaux in de Peperstraat, de Tapperij aan de Grote Markt, RGB Bar Silent Disco in de Gelkingestraat en in diezelfde straat Gelkinge 9. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen (KHN). Geen van de ondernemers is bereikbaar voor commentaar.

Dansen? Direct op slot

Bezoekers hebben zich niet aan de anderhalvemeterregel gehouden. Zij gingen dansen, terwijl dat niet is toegestaan of bleven niet zitten op hun aangewezen plekken. Omdat de handhavers van de gemeente en politie constateerden dat er niet of onvoldoende werd ingegrepen door het personeel, zijn de deuren een week gesloten.

Om te voorkomen dat de goeden lijden onder de kwaden grijpen we nu direct in Natascha van 't Hooft - woordvoerder Veiligheidsregio Groningen

Afgelopen week kondigde voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio al aan dat horecazaken die de regels overtreden direct op slot zouden gaan. 'We zien dat heel veel horecazaken het goed doen, eigenlijk de meeste', vertelt woordvoerder Natascha van 't Hooft van Veiligheidsregio Groningen.

'Maar we willen dat de horecabedrijven hun deuren geopend kunnen houden en om te voorkomen dat de goeden lijden onder de kwaden grijpen we nu direct in', voegt ze daaraan toe.

Andere sfeer, spelletjes in het Vaatje

'Het is goed dat de handhaving er is. We hebben nog steeds te maken met het coronavirus. Je moet je aan de regels en wetten houden, en dat geldt voor alle bedrijven', zegt Irene van der Velde van KHN.

Zij is zelf eigenaar van Het Vaatje aan de Grote Markt in Stad en merkt hoe moeilijk het is om enerzijds een ouderwetse kroegavond neer te zetten, en anderzijds zich aan de maatregelen te houden.

Je wilt feesten en dansen, maar dat kan niet op anderhalve meter Irene van der Velde - Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen

'Wij doen enorm ons best, maar het is lastig. De sfeer is anders. We hebben meer zitplaatsen en statafels voor gasten. Als ondernemer moet je omdenken: wat mag nog wel? We bieden nu spelletjes aan, maar het houdt niet over.'

Politieagent in eigen zaak

Het houdt niet over, dat zeggen meer feestcafé-ondernemers tijdens een rondgang door de Peperstraat. Ondernemers voelen zich soms politieagent in eigen zaak en hebben er moeite mee dat hun gasten aan tafel moeten blijven.

'Je wilt feesten en dansen, maar dat kan niet op anderhalve meter. Iedereen heeft daar moeite mee, kijk maar naar de supermarkten', zegt Van der Velde. 'Bij ons staat de gezondheid voorop, maar als dat bij de gast niet voorop staat dan is het voor de ondernemer lastig.'

Niet alleen in de stad gingen vier zaken op slot: ook in de gemeente Midden-Groningen is een horecazaak gesloten vanwege het niet naleven van de coronaregels. Welke zaak dat is, is niet bekend.

