Man bestraft omdat hij dochter een 'corrigerende schop' gaf

Een 43-jarige man uit Roden stak in de rechtbank in niet onder stoelen of banken dat hij veel spijt heeft dat hij in september vorig jaar zijn 12-jarige dochter heeft geschopt.

Feest in het dorp

Op 22 september vorig jaar was de man 's avonds nog brak van de nacht ervoor. Het was feest in het dorp vanwege de Rodermarkt en hij was met vrienden uit geweest. Hij wilde dat zijn dochter naar bed ging en vond dat ze treuzelde. In werkelijkheid was het meisje haar bed, een hoogslaper aan het opmaken.

Toen het hem te lang duurde, greep hij het meisje bij haar arm en sleurde haar uit de hoogslaper. Daarna gaf hij haar twee harde trappen tegen haar achterste, verklaarde het kind bij de politie. De man bekende alleen het schoppen.

'Ik had een compliment moeten maken'

Het verhaal kwam aan het licht doordat het meisje het vertelde aan een vertrouwenspersoon op school. Bij de politie zei de Rodenaar dat het schoppen bedoeld was als corrigerende tik. Terwijl ik haar natuurlijk een compliment had moeten maken, omdat ze zelf haar bed opmaakte, zei hij tegen de rechter. De man heeft naar eigen zeggen veel spijt.

'Corrigerende tikken bestaan niet. Je hebt met je handen van kinderen af te blijven', reageerde de officier van justitie. 'Soms halen ze je het bloed onder je nagels vandaan. Nou, dan loop je maar naar buiten of tel je tot 571; je slaat nooit.'

Rustig persoon

De rechter veroordeelde hem tot een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur met drie jaar proeftijd. Daarmee volgde ze de eis van de officier, die het vooral belangrijk vindt dat de man gewaarschuwd is voor de toekomst. De moeilijke jaren komen nog. In de pubertijd wordt het niet makkelijker. 'U moet het uit uw hoofd laten uw kind nog met één vinger aan te raken. Gebeurt het binnen drie jaar weer, dan moet hij de taakstraf uitvoeren.'

De rechter vond de zaak opvallend, omdat de Rodenaar nooit eerder met politie en justitie in aanraking is geweest. Hij omschrijft zichzelf als een rustig persoon. Inmiddels is de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gestart en wil zijn dochter hem niet meer zien.