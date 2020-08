Tibbling bereidt zich voor op ‘emotioneel duel’ met FC Groningen

FC Emmen-trainer Dick Lukkien had de training in verband met de weersomstandigheden een klein beetje aangepast.

Beetje warm

‘De training was een beetje warm, maar we zijn al een half uurtje eerder gaan trainen om dat een beetje te tackelen. Daarbij het was niet heel intensief’, aldus de Groningse oefenmeester.

'Lijkt wel Ibiza'

Ook een van de nieuwe aanwinsten van FC Emmen, Simon Tibbling, had het behoorlijk warm. ‘Ik denk dat ik vandaag wel vier of vijf liter water nodig heb. Met deze hitte verlies je een hoop vocht. Het lijkt wel alsof we op Ibiza zitten’, lacht de 25-jarige Zweed.

Om tegen je oude club te spelen, is altijd speciaal. Helemaal als je daar een goede tijd hebt gehad Simon Tibbling

Tibbling kijkt uit naar de ontmoeting met zijn oude club FC Groningen, waar hij van 2014 tot medio 2017 speelde.

‘Om tegen je oude club te spelen, is altijd speciaal. Helemaal als je daar een goede tijd hebt gehad. Ik ben heel dankbaar voor die drie jaar. Het zal zeker weten emotioneel voor me zijn.’

Arjen Robben

Het enige wat hij jammer vindt, is dat Arjen Robben nog niet van de partij zal zijn dinsdag. ‘Dat is natuurlijk heel erg spijtig. Hij is zo’n grote speler. Hij was een van de beste spelers ter wereld. Het zou een grote eer zijn om tegen hem te kunnen spelen’, aldus Tibbling.

FC Emmen-trainer Dick Lukkien veegt het zweet van zijn voorhoofd (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

‘Padt-circus’

Naast het binnenhalen van Tibbling, heeft Lukkien de gemoederen in Groningen onlangs nog flink beziggehouden, door te proberen FC Groningen-doelman Sergio Padt naar Emmen te halen.

‘We hebben de afgelopen tijd tijdens de coronacrisis veel virologen in Nederland gehad, en in de tijd van het ‘Padt-circus’ hadden we ook heel veel penningmeesters, heb ik begrepen, want iedereen vroeg zich af hoe FC Emmen dat nou kon betalen’, zegt de trainer van FC Emmen.

ik vind het prima dat mensen iets van ons vinden. En wij proberen in ieder geval goed door te bouwen Dick Lukkien - FC Emmen-trainer

‘Dat mensen daar iets van vinden, vind ik persoonlijk wel heel erg leuk, want drie jaar geleden vond niemand iets van Emmen. Nou, dat was ook niet heel erg lekker om mee te maken, dus ik vind het prima dat mensen iets van ons vinden. En wij proberen in ieder geval goed door te bouwen’, vertelt Lukkien.

'Moet beter dan vrijdag'

Over de verhoudingen in het duel tegen FC Groningen kan Dick Lukkien logischerwijs nog geen zinnig woord zeggen.

‘Ik ken de plannen van Danny Buijs niet. Ik weet alleen dat wij het beter moeten doen dan afgelopen vrijdag’, aldus de trainer die met zijn ploeg het eerste oefenduel van de voorbereiding met 5-2 verloor van Cambuur.

Het duel FC Emmen tegen FC Groningen begint dinsdagavond om 18.45 uur.

