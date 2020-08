Nierpatiënten met corona lopen meer risico op complicaties

Direct na het uitbreken van de coronapandemie werd het onderzoek gestart, met gegevens van patiënten in heel Europa. Volgens de onderzoekers ligt het sterftecijfer onder patiënten die nierdialyse of een -transplantatie hebben gehad aanzienlijk hoger (25 procent) dan bij patiënten met hartfalen of longziekten.

'Wat we in die allerdrukste periode zagen gebeuren was dat met name dialysepatiënten niet op de intensive care werden opgenomen. Het leek erop dat artsen dachten dat ze dat niet zouden overleven', zegt Ron Gansevoort, Hij is hoogleraar interne geneeskunde in het UMCG en projectleider van het onderzoek.

Feiten, geen vooroordelen

'Maar het is belangrijk om dit soort afwegingen te maken op basis van feiten in plaats van op vooroordelen en dat er een algemeen, onderbouwd beleid komt. Het is belangrijk dat niet iedereen voor zich bepaalt welke patiënt wel en welke niet opgenomen wordt op de intensive care', stelt Gansevoort.

Betere behandeling

'Door structureel gegevens te verzamelen kun je op een gegeven moment dit soort zaken onderzoeken en nagaan bij welke dialysepatiënten met een corona-infectie dit een realistische optie is. Uiteindelijk is het doel dat artsen betere aanknopingspunten voor de behandeling van deze specifieke groep patiënten krijgen.'

