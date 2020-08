Zomerkermis in Stad valt in het water door corona

De zomerkermis ter gelegenheid van het Groningens Ontzet is afgelast in verband met de coronacrisis. Dat heeft de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken dinsdagochtend laten weten aan de kermisexploitanten. De kermis zou dit jaar worden gehouden van 22 tot 30 augustus.

Voorzitter Harrie van Ham van de vereniging was tot gisteren hoopvol dat de kermis door zou kunnen gaan, maar het blijkt toch te moeilijk om de coronamaatregelen te handhaven: 'De risico’s zijn te groot. Er is een toenemende mate dreiging van het opkomende covidvirus. Wij vinden dat onze evenementen een hoog spontaniteitsgehalte moeten hebben. Op die basis is de kermis niet verantwoord. Dat geldt overigens niet alleen voor de kermis, maar ook voor de andere evenementen rond Bommen Berend.'

Programma uitgekleed

Eerder waren al het traditionele Peerdenspul en het vuurwerk afgeblazen. Nu blijken ook het kinderprogramma aan de Reitemakersrijge, de grote openluchtmaaltijd in de hele stad en het plan voor het langste terras van Nederland, aan het Hoge der Aa te zijn geschrapt.

Wat overblijft zijn de openingsceremonie en het concert, ’s avonds door het NNO. Dat gebeurt dan binnen in de Oosterpoort. Overdag zijn er wel wat kleine evenementen zoals een bandbattle in Forum Groningen en de bezichtiging van een grote maquette van het Groningen van tijdens het beleg in 1672, in de Martinikerk.

Een kermis in het Stadspark zal onder onze vlag niet gebeuren Harrie van Ham, Volksvermaken

Stadspark

De cafébazen in de binnenstad hadden gepleit voor een verplaatsing van de kermis naar het Stadspark, maar ook dat plan is van de baan.

Van Ham: 'Ja, dat wil de horeca. Daar hebben de kermisexploitanten ook wat over te zeggen. Misschien dat het daar kan, maar dat zal niet onder onze vlag gebeuren, want wij vinden dat de kermis op de Grote Markt thuis hoort.

Teleurgesteld

De exploitanten reageerden teleurgesteld op de boodschap, zegt van Ham, en dat geldt ook voor hemzelf: 'We hebben maanden heel erg ons best gedaan om aantrekkelijk programma te organiseren maar we zien het dit niet lukken. We kijken uit naar volgend jaar en vooral naar 2022, als het Gronings Ontzet 350 jaar geleden is.'



