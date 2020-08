In Onstwedde bakken ze in hartje zomer (coronaproof) duizenden spekkedikken

'Normaal staan we op markten en verkopen ze overal, maar vanwege de coronacrisis is dat nu anders. Of het nou midden in de zomer is of op 31 december, er is enorm veel belangstelling voor spekkedikken. Ze staan altijd in rijen voor onze kramen', zegt Wessel Volders van de stichting die oude ambachten levend wil houden.

De tafel met spekkedikkenbakkers erachter (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Coronamaatregelen

In juni sloegen vrijwilligers van de stichting ook al aan het bakken. 'Om toch een beetje contact te houden in deze coronatijd en de liefhebbers tegemoet te komen. Toen was het even aftasten, maar het ging allemaal goed, ook met de coronamaatregelen.'

Zo zijn de bakkers allemaal uitgerust met een spatscherm voor hun gezicht en zitten ze op anderhalve meter afstand van elkaar.

'In juni was het alleen voor Onstwedde en de medewerkers, nu is het voor iedereen. Bestellingen komen van Delfzijl tot Assen en verder. Overal komen ze vandaan.'

Naast spekkedikken worden ook rogge- en krentenbollen gebakken (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Brood

Daarnaast bakken medewerkers van de stichting in twee dagen tijd ook nog zo'n duizend tarwe- en roggebollen. Ze bakken in de ambachtshoeve van Onstwedde Gaarv'n met de grote deuren open. 'Het valt best mee met de hitte zo.'