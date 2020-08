Schiermonnikoog trekt ‘nieuw soort toerist’

Even verderop zitten mensen aan het ontbijt bij Hotel & Brasserie Brakzand. ‘Het gaat echt weer heel goed’, zegt eigenaar Bart Pastoor.

Toeristen op het strand van Schier (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Op Schiermonnikoog merken ondernemers en de VVV dat het toerisme weer op het oude niveau zit. Pastoor is blij dat er weer levendigheid op het eiland is en er weer mensen op zijn terras zitten.

Pastoor, die opgegroeid is in Den Ham, heeft een vreemde tijd achter de rug. In februari is hij eigenaar geworden van het hotel aan de Langestreek. ‘Dit was een grote wens van mij. Op 14 februari, de dag van de liefde, kreeg ik de sleutel. Een paar weken later moest ik helaas dicht vanwege het coronavirus.’

Ondernemer Bart Pastoor voor zijn uitgebreide terras (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Toeristen waren niet meer welkom op de Waddeneilanden. ‘Als ondernemer ben je trots op je zaak en die wil je graag laten zien’. Pastoor heeft zich geen zorgen gemaakt maar is wel opgelucht dat hij nu weer volop kan draaien.

Met steun van de eilanders is Pastoor de tijd doorgekomen. ‘We begonnen direct met maaltijden bezorgen. Daar hebben eilanders veel gebruik van gemaakt. Zo kon ik toch de rekeningen betalen.’

De supermarkteigenaar spreekt de mensen toe (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De gemeente heeft horecagelegenheden de mogelijkheid gegeven om hun terrassen uit te breiden. Pastoor mag nu tafels plaatsen op een stuk gras voor zijn restaurant. ‘Hierdoor kan ik ondanks de afstandsregels toch mijn huidige capaciteit behouden’, zegt hij. De toekomst ziet de ondernemer positief: ‘Het gaat nu goed en het loopt lekker door’.

Het strand van Schier (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Niet gekookt

‘Ja, ik denk dat veel eilanders niet hebben gekookt in de eerste maanden van dit jaar’, grapt Marianne van Hall. Zij is van de VVV. Daar merken ze ook de enorme belangstelling van toeristen.

‘We hebben een aantal maanden gehad dat hier geen toeristen welkom waren. In juni kwam het weer aarzelend op gang', vertelt Van Hall. Het voorseizoen was vanwege de coronacrisis een drama. ‘Dat wordt niet meer terugverdiend.'

'Het is nu drukker dan andere jaren. Dat is heel goed’, zegt Van Hall terwijl ze om zich heen wijst naar alle toeristen die om haar heen lopen in het centrum. 'Ik praat veel met de ondernemers. Die zeggen dat ze gek genoeg, met minder stoelen op het terras en met minder mensen in de winkels, toch dezelfde omzet halen als vorig jaar juli.'

Een tijdelijk terras op Schier (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Nieuw soort toerist

Bij de VVV merken ze ook dat het eiland door een nieuw soort toerist is ontdekt. 'We hebben hier nu mensen die normaal een zonvakantie naar Turkije, Mallorca of ergens anders in het buitenland boeken. Die kunnen daar nu niet heen en gaan dan naar Schiermonnikoog. Die vragen bij ons wat er allemaal te doen is omdat ze zich vervelen.'

'Maar dat is de charme van het eiland. De rust en de ruimte. Je moet houden van de stilte. Het feit dat hier niks te beleven is, is natuurlijk een kwaliteit' zegt Van Hall. Het is volgens haar een groep mensen die met andere verwachtingen naar het eiland komt. 'Die zullen waarschijnlijk ook niet weer komen.'

'Normaal is de discotheek wel open. Maar vanwege de corona kan dat nu niet. Je moet het hier hebben van de rust en de ruimte.'

Volgens het VVV-kantoor zijn er ook nieuwe vakantiegangers die het eiland wel weten te waarderen. 'We hebben dit jaar veel nieuwe kennismakingen van mensen met het eiland die zich afvragen waarom ze hier niet eerder gekomen zijn. Veel meer dan andere jaren. Dat is mooi.'

Lees ook:

- Schiermonnikoog maakt zich op voor ontvangst toeristen

-Rederij: ‘Aantal passagiers naar Borkum nog niet op oude niveau’