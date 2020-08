Bewoners flat Veendam vrezen nieuwe ontploffing

De Julianaflat in Veendam is na de ontploffing in 2017 weer helemaal opgeknapt (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

Meerdere bewoners van de Julianaflat in Veendam zijn bang dat een medebewoonster het gebouw gaat opblazen. Drie jaar geleden werd het pand totaal verwoest door een gasexplosie.

De 72 -jarige Henk Faber uit het appartementencomplex is het helemaal zat. De medebewoonster, een vrouw met psychische problemen, bedreigt volgens hem de hele flat en ontneemt de bewoners het woonplezier.

'Niemand durft hier meer op de balustrade te zitten want ze zorgt altijd voor problemen. Ze stond al een keer voor me met een groot mes. Ze wilde me neersteken', zegt Faber.

Ook andere bewoners zijn het gedrag van de vrouw helemaal zat. 'Ze laat bijvoorbeeld expres haar hond voor mijn deur poepen en plassen. Ze houdt haar hond ook helemaal niet aan de lijn, terwijl dat wel de regels zijn hier in het gebouw', aldus een bewoner.

Verhuisd

Een voormalige bewoner is onlangs verhuisd omdat ze niet langer bij de vrouw in de buurt wilde wonen.

'Ze heeft me meerdere keren aangevallen en zat me altijd te treiteren. Ik heb een heel dossier opgebouwd, maar mijn advocaat zei dat ik beter kon verhuizen, anders was ik zo drie jaar bezig om haar weg te krijgen', aldus de vrouw.

'We willen rust'

De vrouw heeft al meerdere malen gedreigd om haar appartement op te blazen, net als een andere bewoner drie jaar geleden heeft gedaan. De man die kwam daarbij om het leven.

Faber acht het waarschijnlijk dat de vrouw haar woning ook echt zal opblazen. 'Ik maak me echt zorgen. We willen dat niet nog een keer meemaken. We zijn het echt zat en willen graag rust', aldus Faber.

Ook andere bewoners achten de vrouw ertoe in staat om haar appartement op te blazen. 'Die vrouw terroriseert de hele flat', aldus verscheidene bewoners.

Bemiddeling

Een paar weken geleden hebben een paar flatbewoners gesproken met de gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus en de politie, maar dit gaf niet het gewenste resultaat. 'Wij willen dat de vrouw uit het appartementencomplex wordt gezet, pas dan wordt het hier weer rustig', aldus Faber.

De gemeente Veendam, Acantus en de politie laten weten op de hoogte te zijn van de spanningen in de Julianaflat. 'Wij zijn in gesprek met de bewoners en hebben hen bemiddeling aangeboden, echter is daar op dit moment geen draagvlak voor. Daarom wordt nu individueel gezocht naar maatwerk', aldus de gezamenlijke partijen.

