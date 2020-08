Vader exposeert 'papadag-kunst': 'Zo bouwde ik een band op'

Meijer is geboren in Roden en heeft ruim 30 jaar geleden tekenles gehad van Jan Ernst Douma in Leek. Inmiddels woont Meijer in Bennekom, maar hij heeft altijd contact gehouden met Douma en zijn vrouw die de eigenaren zijn van galerie Het Atrium.

Band opbouwen

Meijer is geen fulltime kunstenaar geworden. 'Ik heb een volledige baan naast het tekenen en schilderen. De werken van mijn dochter heb ik gemaakt om een band op te bouwen met haar.'

'De portretten visualiseren echt dat moment' (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Moment visualiseren

'Op elke papadag gingen we eerst ontbijten en daarna maakte ik wat foto's van mijn dochter. Dan gingen we samen schilderen. Ze mocht maken wat ze wilde en hoe ze het wilde. Met de vuist in de verf en dan op het canvas totdat zij vond dat het klaar was. Als het doek droog was, tekende ik daar haar portret overheen. Zo krijg je een schilderij dat echt dat moment visualiseert', vertelt Meijer.

Meijer exposeert ruim 120 schilderijen in Leek (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

In de galerie in Leek hangen nu zo'n 120 schilderijen. Meijer: 'Ik ben begonnen toen ze anderhalf was en nu is ze vierenhalf. Van elke week heb ik een schilderij gemaakt'.

De expositie is van 11 tot en met 20 augustus te bekijken in Leek.