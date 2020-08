Brandweer stopt koelen verzorgingstehuis: 'Het was er wel 35 graden' (update)

De brandweer kwam ter plaatse met een hoogwerker en grootwatertransport. Aan het eind van de middag stopte de brandweer met koelen. 'Gevoelsmatig heeft het allicht iets geholpen', zegt woordvoerder Arvid Klijzing van de brandweer. 'We hebben hard geprobeerd om de temperatuur iets naar beneden te brengen, maar iedereen begrijpt dat we hier niet dag en nacht kunnen staan. Dat gaat ten koste van onze reguliere hulpverlening.'

De brandweer heeft met Zonnehuisgroep Noord, waar Wiemersheerd onder valt, afgesproken dat er flink geventileerd wordt. Daarnaast is Zonnehuisgroep Noord bezig zelf een koelinstallatie te regelen. De verwachting is dat die dinsdagavond al komt.

Overigens waren bij de Meldkamer al meer telefoontjes binnengekomen over oude gebouwen die ook wel een douche van de brandweer konden gebruiken. 'Misschien hebben we onbewust wat reclame gemaakt', lacht Klijzing.

Ontruiming?

Dinsdagmiddag overlegden de gemeente, brandweer en ambulancezorg nog of een deel van het verzorgingstehuis moest worden ontruimd, maar dat is niet gebeurd. Vooral boven in het gebouw was het erg warm. Er was zoveel water nodig dat de brandweer ook water van een andere locatie moest aanvoeren om het dak te koelen. De Wijmersweg werd in verband met de actie afgezet.

'Geen acuut gevaar'

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt bij Wiemersheerd, een wat ouder gebouw 'zonder optimale klimaatbeheersing'. 'Op de kamers was het 30 tot 35 graden', zei een woordvoerder van het verzorgingstehuis. Volgens de woordvoerder was er geen acuut gevaar voor de bewoners.

IJsjes en voetenbaadjes

Zonnehuisgroep Noord heeft een verklaring afgegeven over de situatie: 'Wiemersheerd is een verouderd gebouw met een eenvoudig klimaatbeheerssysteem. Het is vooral op de derde verdieping, onder het platte dak, erg warm. Uiteraard volgen medewerkers al dagen het hitteprotocol, wordt er veel geventileerd en worden bewoners voorzien van voetenbadjes en ijsjes om af te koelen. Tevens zijn er mobiele airconditioners geplaatst om de extreme hitte het hoofd te bieden.'

Op den duur moet het complex worden vervangen door een nieuw gebouw.

Dit bericht is aangevuld met het nieuws dat de brandweer is gestopt met koelen en dat Zonnehuisgroep Noord zelf koelinstallaties gaat regelen.