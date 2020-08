Bewoner serviceflat Hoogwatum in Delfzijl heeft corona

In serviceflat Hoogwatum in Delfzijl is een bewoner positief getest op corona. Dat bevestigt bestuursvoorzitter Johan van Omme van stichting Hoogwatum, een zelfstandige woonvorm in een flat met 111 appartementen.

'De bewoner had contact met zijn of haar kinderen die in een onveilige omgeving waren geweest. Toen heeft de bewoner zich laten testen via de GGD. Daaruit bleek dat het coronavirus aanwezig is. De bewoner heeft zelf overigens geen klachten of ziekteverschijnselen', zegt Van Omme.

Bewoner in quarantaine

Volgens Van Omme zit de bewoner nu in quarantaine: 'Hij/zij komt veertien dagen het appartement niet uit. De rest van de bewoners is geïnformeerd.'

Volgens de bestuursvoorzitter zijn de andere bewoners niet geschrokken: 'Natuurlijk krijg je wel vragen, maar meer vragen als: wie is het? Heb ik daar laatst ook nog contact mee gehad?'

Prikkeling

Dat mag Van Omme de bewoners echter niet vertellen. 'Dat mag niet vanwege de privacywetgeving. Plus: als je in de supermarkt loopt, of op straat, kan je ook zonder te weten iemand tegenkomen met corona. Het is geen risicovolle situatie, zo zie ik dat niet', zegt hij.

'Ik heb ook nog niet gehoord dat andere bewoners zich nu willen laten testen. Ik merk vooral dat de besmetting van de bewoner een prikkeling is voor iedereen: laten we ons echt aan de maatregelen houden.'

Lees ook:

- Alles over corona in Groningen